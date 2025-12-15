باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی در شهر صنعتی کاسپین قزوین، با حضور در جمع خبرنگاران استان ضمن اشاره به جایگاه ویژه قزوین در عرصه صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان، اظهار کرد: قزوین از ظرفیت‌های متنوع و ارزشمندی در حوزه‌های صنعتی و دانش‌بنیان برخوردار است و به واقع می‌توان آن را یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور دانست.

وی با تاکید بر سیاست‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، افزود: دولت چهاردهم به صورت ویژه از بخش صنعت و به ویژه بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند و این حمایت‌ها در راستای تقویت تولیدات داخلی، خودکفایی در حوزه‌های کلان و توسعه صادرات غیرنفتی طراحی شده است.

مهاجرانی تصریح کرد: خوشبختانه استاندار قزوین نیز در طول دوران خدمت خود توانسته با مدیریت موثر و حمایت هدفمند از صنایع استان، نقش مهمی در پیشبرد اهداف صنعتی و دانش‌بنیان‌ها ایفا کند و نتیجه این تلاش‌ها، امروز در قالب رشد و توسعه واحد‌های تولیدی و افزایش تولیدات با کیفیت داخلی قابل مشاهده است.

سخنگوی دولت چهاردهم با اشاره به عملکرد مثبت شرکت‌های دانش‌بنیان در تامین نیاز‌های داخلی و توسعه صادرات، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها خوشبختانه امروز گام‌های بلند و موثری در مسیر خودکفایی و حضور در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برداشته‌اند.

مهاجرانی تاکید کرد: امروز باید از تمام ظرفیت‌های صنعتی قزوین به صورت بهینه استفاده شود تا شاهد توسعه هرچه بیشتر این استان در عرصه تولید و اشتغال باشیم.

گفتنی است، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی استان در شهرک صنعتی کاسپین، افتتاح خط یک واحد تولیدی، حضور در جشن روشنای مهر به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن در دانشگاه فرهنگیان و شرکت در شورای اداری استان قزوین از برنامه‌های فاطمه مهاجرانی در سفر به استان قزوین خواهد بود.

فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه در حاشیه سفر یک روزه خود به قزوین به همراه استاندار و جمعی از مسوولان استانی واحد تولید آرایشی و بهداشتی شکوفامنش را افتتاح کرد.

این واحد تولیدی با اعتبار چهار میلیون دلار منابع ارزی و ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی در شهرک صنعتی کاسپین مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

بیش از ۹۰ نوع محصول آرایشی و بهداشتی در این واحد به تولید می‌رسد و پیش بینی شده سالانه یک میلیون دلار صادرات به کشور‌های عربی و روسیه داشته باشد.

