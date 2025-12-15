باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نشانه‌هایی که در ابتلا به رماتیسم باید جدی گرفت + فیلم

فوق تخصص روماتولوژی در خصوص نشانه‌هایی که با ابتلا به بیماری رماتیسم بروز پیدا می‌کند نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساره بصیری فوق تخصص روماتولوژی در برنامه «به‌خانه برمیگردیم» در مورد نشانه هایی که در ابتلا به رماتیسم دیده می شود، توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
سیگار، زمینه ساز بروز بیماری‌های غیرواگیر/ مالیات بر کالاهای آسیب رسان افزایش پیدا کند

اغلب موارد روماتیسم مفصلی مربوط به سنین 40 تا 60 سال است

چه زمانی به بیماری روماتیسم مفصلی شک کنیم

