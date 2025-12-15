باشگاه خبرنگاران جوان -غفور آقایی گفت: با گذر از فصل برداشت، تولید پنبه در استان اردبیل تا به امروز به رقم ۳۵ هزار تن رسیده است. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی باتوجه‌به به شرایط مطلوب کشت، انتظار می‌رود این میزان برداشت تا پایان فصل، با رشد قابل‌توجه به حدود ۴۷ هزار تن افزایش یابد. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی‌های هدف‌مند و همکاری مؤثر کشاورزان منطقه است.

او در ادامه با اشاره به وسعت زیر کشت این محصول افزود: سطح زیر کشت پنبه در سراسر استان اردبیل در سال جاری حدود ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که بستری مناسب برای دستیابی به این حجم تولید فراهم کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: قیمت‌گذاری محصول نیز بر اساس کیفیت و استاندارد‌های تعریف شده صورت‌گرفته است؛ به‌طوری که پنبه‌های باکیفیت پایین‌تر، کیلویی ۵۷ هزار تومان و پنبه‌های درجه یک و باکیفیت عالی، کیلویی ۷۵ هزار تومان ارزش‌گذاری و خریداری می‌شوند.

آقایی درباره فرایند خرید و فراوری محصول افزود: هم‌اکنون شبکه‌ای متشکل از ۱۲ کارخانه فعال و مدرن پنبه‌پاک‌کنی در سطح استان مشغول به کار هستند؛ این واحد‌ها باهدف حمایت از زنجیره ارزش و رونق اقتصادی منطقه، خرید محصول را به‌صورت نقدی و مستقیم از کشاورزان انجام می‌دهند که این رویه تأثیر بسزایی در رضایت بهره‌برداران و تداوم تولید دارد.

او با تأکید بر تسویه به‌موقع مطالبات کشاورزان تصریح کرد: خوشبختانه تمامی محصول پنبه تولیدی در استان از سوی کارخانه‌ها و خریداران خریداری شده و همچنین کلیه پرداخت‌های مالی مرتبط با این خرید‌ها تا امروز به طور کامل به کشاورزان عزیز تسویه شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: این اقدام گامی مهم در جهت تضمین معیشت کشاورزان و تشویق آنان برای تداوم و توسعه کشت این محصول استراتژیک محسوب می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی