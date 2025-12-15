باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: در راستای برنامهریزی برای کنترل و کاهش خسارات آفت مگس میوه مدیترانهای، تاکنون عملیات ردیابی در ۵ هزار و ۵۵۰ هکتار از باغات شهرستان جویبار به انجام رسیده است.
او افزود: برای این منظور، ایستگاههای پیشآگاهی در سه مرکز جهاد کشاورزی شهرستان فعال شده و از ترکیبی از تلههای مختلف شامل تلههای فرمونی به همراه کارت زرد، تلههای جلبکننده غذایی (بیولور)، تله سراتراپ و سراتینکس در باغات مستعد و این ایستگاهها استفاده شده است.
رحیمی در ادامه بر اجرای مدیریت تلفیقی برای مقابله مؤثر با این آفت تأکید کرد و گفت:برداشت به موقع کلیه میوههای رسیده، رعایت بهداشت باغ از جمله اقدامات پایهای و بسیار مؤثر است. حذف علفهای هرز داخل و حاشیه باغات و همچنین جمعآوری و دفن میوههای ریزش یافته در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک، بهطور چشمگیری در کاهش جمعیت آفت و چرخه زندگی آن نقش دارد.
او در بخش دیگری از توصیههای فنی، افزود: برای باغات مرکبات، نصب تلههای فرمونی (تریمدلور و بایولور) به تعداد ۳۰ تا ۵۰ عدد و نیز تلههای جلبکننده غذایی (سراتراپ، سراتینکس و سراتل) به تعداد ۵۰ تا ۸۰ عدد در هکتار با اولویت درختان پرتقال، به منظور شکار انبوه توصیه میشود. تعداد دقیق نصب با توجه به میزان شکار در تلههای ردیابی تعیین میگردد.
رحیمی گفت: در صورتی که در بازدیدهای روزانه، بیش از ۳ عدد مگس در هر تله جلبکننده نصبشده در باغ مشاهده شود، لازم است عملیات کاور اسپری (پوشش کامل درخت) با سموم مجاز و توصیهشده مانند مالاتیون یا دیپترکس انجام پذیرد.
بر اساس این گزارش، در کنار عملیات ردیابی، اقدامات کنترلی مستقیم نیز بهطور گسترده در حال اجراست که شامل مبارزه زراعی در سطح ۱،۱۵۰ هکتار، عملیات طعمهپاشی در ۲،۶۹۸ هکتار و عملیات کاوراسپری در ۳،۱۵۰ هکتار از باغات شهرستان میباشد.
این مجموعه اقدامات پیشگیرانه و کنترلی با هدف کاهش خسارات اقتصادی ناشی از آفت مگس میوه مدیترانهای و حفظ سلامت و کیفیت محصولات باغی برای کشاورزان و مصرفکنندگان در شهرستان جویبار انجام شده است.