اداره کل مدیریت بحران استان اردبیل در خصوص فعالیت سامانه بارشی همراه با نفوذ توده هوای نسبتاً سرد و کاهش محسوس دمای هوا هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه بارشی و سرد در شهرستان‌های خلخال، نمین، اردبیل، گرمی، انگوت، کوثر، نیر، سرعین، مشکین‌شهر از عصر سه‌شنبه ۲۵ آذر تا اواخر وقت چهارشنبه ۲۶ آذر خبر داد.

براساس این هشدار، کاهش محسوس دما، بارش برف، وزش باد گاهی با سرعت نسبتاً شدید و رخداد مه غلیظ، انتظار می‌رود.

اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی و برفگیر، احتمال بسته شدن برخی راه‌های روستایی و گردنه‌های برفگیر منتهی به استان گیلان در شهرستان خلخال، تداوم یخبندان شبانه تا آخر هفته جاری، احتمال رخداد کولاک برف در برخی گردنه‌های برفگیر، اختلال در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل و تنش دمایی در سالن‌های دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

پرهیز از اقداماتی همچون مسافرت‌های غیرضروری، فعالیت‌های کوهنوردی و عملیات بتن‌ریزی، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی لازم در تردد‌های جاده‌ای، محافظت از ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات سیستم آبیاری، مدیریت در مصرف بهینه حامل‌های انرژی و آمادگی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.

منبع: مدیریت بحران

برچسب ها: هشدار سطح زرد هواشناسی ، سامانه بارشی ، بارش برف ، کاهش محسوس دما
خبرهای مرتبط
کاهش دمای هوا در استان اردبیل
صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در اردبیل
ورود سامانه سرد و بارشی به استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ثبت یک فوتی ناشی از بیماری آنفلوانزا در استان اردبیل
مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای امنیت و پیشرفت جامعه است
نمایشگاه یلدای ایرانی در اردبیل گشایش یافت
گاز مشترکان پرمصرف در اردبیل قطع شد
کشف ۱۳۰۰ کیسه آرد یارانه‌ای احتکار شده در اردبیل
آغاز سرشماری زمستانه پستانداران در زیستگاه‌های اردبیل
صدور ۲۹۰ پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در اردبیل
هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی و سرد در استان اردبیل
برداشت ۴۷۰۰۰ تن پنبه در اردبیل