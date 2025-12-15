سفارش سرقت گوشی در ایران فروش در افغانستان

مرد افغانستانی که به سارقان سفارش سرقت گوشی می‌داد و آنها را بسته‌بندی کرده و برای فروش به افغانستان می‌فرستاد هنگام دستگیری از خانه‌اش دفترچه‌ای پیدا شد که مشخصات ۲ هزار سرقت گوشی، سارق و مالخر در آن ثبت شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  اواخر تابستان مرد جوانی داخل خودرو نشسته و مشغول مکالمه با دوستش بود که ناگهان مردی در خودرو را باز کرد و در حالی که تیغ موکت بری را روی گردنش می‌گذاشت گوشی تلفن همراهش را ربود. سارق سپس سوار موتورسیکلتی شد و با همدستش فرار کرد.

گزارش گوشی قاپی به پلیس اعلام و به دستور بازپرس امیرحسین شریفی تحقیقات برای دستگیری سارقان آغاز شد. با مراجعه مالباخته به اداره آگاهی و چهره نگاری متهمان هویت سارقان شناسایی شد. در ادامه کارآگاهان پلیس با حدود ۵۰ شکایت گوشی و گردنبند قاپی روبه‌رو شدند که در تمامی آنها سارق با تهدید کاتر از مردم سرقت کرده بود.
بررسی‌ها نشان می‌داد که اعضای باند سارقان ۴ نفر بودند که ۲ نفر آنها بادیگارد و دو نفر سارق بودند. با بدست آمدن هویت هر چهار متهم، آنها در عملیاتی ویژه دستگیر شدند.

متهمان در تحقیقات گفتند که به سفارش مردی افغانستانی، گوشی سرقت کرده و گوشی‌ها را به او می‌فروختند. بدنبال اعترافات متهمان، مأموران وارد عمل شده و خریدار گوشی‌های سرقتی را نیز بازداشت کردند. در بازرسی از خانه او دفترچه یادداشتی پیدا شد که نام سارقان و مشخصات خرید و فروش ۲ هزار گوشی در آن نوشته شده بود. متهم در بررسی‌ها به مالخری گوشی‌های تلفن همراه اعتراف کرد و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شد.

 ثبت سرقت ۲ هزار گوشی در دفترچه یادداشت

نظیف ۲۵ ساله خریدار گوشی‌های سرقتی، چند سال قبل بصورت غیر قانونی به همراه ۱۱ همولایتی‌اش به ایران آمده است.

چرا سرقت‌ها را در دفترچه یادداشت می‌کردی؟

من حسابداری خوانده‌ام و از کودکی به ریاضیات علاقه داشتم. داخل دفترچه‌ام نام سارقانی که از آنها گوشی خریداری می‌کردم، مدل و قیمت گوشی را می‌نوشتم. در قسمت دیگری از دفترچه‌ام مدل و قیمت فروش را می‌نوشتم. من حدود دو هزار گوشی در چند ماه گذشته خریداری کرده و آنها را ترانزیت کردم که مدل و شماره سریال تمامی آنها را در دفترچه‌ام نوشته‌ام.

گوشی‌ها را چند می‌خریدی؟

 یک سوم یا یک چهارم قیمت بازار، بستگی به مدلش داشت. گوشی‌ها را شیک و تمیز بسته‌بندی و پلمب می‌کردم و حدود دو الی سه میلیون تومان بیشتر به همولایتی هایم می‌فروختم. گوشی‌ها را به مشهد می‌فرستادم تا همولایتی‌ام به افغانستان ارسال کند.

چه گوشی‌هایی را برای سرقت سفارش می‌دادی؟ آیفون یا سامسونگ بیشتر خواهان دارد.

چطور وارد این کار شدی؟

تازه از افغانستان به ایران آمده و در جست و جوی کار بودم. شب‌ها جایی برای خوابیدن نداشتم. تا اینکه با مردی به نام مراد آشنا شدم. او بدنبال همخانه بود و من هم به خانه‌اش رفتم بعد از مدتی کارگر ساختمانی شدم، اما فهمیدم مراد مالخر است. او بعد از مدتی سکته کرد و مرد. بعد از مرگش مشتری‌هایش مدام به خانه او می‌آمدند. من هم با خودم گفتم درآمد مالخری بیشتر از کارگری است مشتری هم که بود بنابراین به جای مراد مشغول به کار شدم.

برچسب ها: سرقت گوشی ، مالخر
خبرهای مرتبط
قدم به قدم در تعقیب متهم به قتل
زورگیران خشن دستگیر شدند
سرقت‌های سریالی مرد تحصیلکرده به خاطر هیجان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیشترین وقوع تصادفات پایتخت در مبادی ورودی‌های شهر
تردد بین خطوط عامل کاهش ترافیک و تسهیل در تردد
ثبت نام ۶۷ هزار نفر در کاروان‌های حج ۱۴۰۵
سفارش سرقت گوشی در ایران فروش در افغانستان
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
سینما و هنر گنجینه دفاع مقدس را در قاب تصویر بیاورند
ضرورت جامع‌نگری در تدوین لوایح قانونی به‌ویژه در حوزه کیفری بین‌المللی
آخرین اخبار
ضرورت جامع‌نگری در تدوین لوایح قانونی به‌ویژه در حوزه کیفری بین‌المللی
سفارش سرقت گوشی در ایران فروش در افغانستان
سینما و هنر گنجینه دفاع مقدس را در قاب تصویر بیاورند
تردد بین خطوط عامل کاهش ترافیک و تسهیل در تردد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بیشترین وقوع تصادفات پایتخت در مبادی ورودی‌های شهر
ثبت نام ۶۷ هزار نفر در کاروان‌های حج ۱۴۰۵
تأکید دادستانی بر تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان
آماده‌باش سراسری هلال‌احمر در پی هشدار هواشناسی/ خطر وقوع سیل در ۴ استان
اختصاص زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در کشور
آمار امیرحسین ثابتی درباره تعداد زندانیان مهریه با آمار واقعی اختلاف فاحش دارد
هشدار عضو شورای شهر تهران درباره تشدید خطر فرونشست زمین در پایتخت
رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات
اوباش سابقه‌دار تهرانپارس به دام پلیس افتادند
انهدام باند سارقان بی‌ام دبلیو سوار/ پایان سرقت‌های میلیاردی منازل در پایتخت
آغاز رسمی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی زیر ۵ سال در کیش
تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد
۸۱۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند
تشکری هاشمی: تعدد سامانه‌ها جز اتلاف منابع شهرداری اثر دیگری ندارد
اینترنتی شدن ثبت و صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
آغاز به‌کار سومین گذر گردشگری منطقه ۱۴
آقامیری: تهیه دستورالعمل جامع پیاده‌روسازی شهری توسط شورای فنی شهرداری
اعمال قانون بیش از ۱۵۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در تهران طی ۲۰ روز نخست آذر ماه
افشای راز سیاه با اعترافات پسر شرور
خانواده شهدا بهترین معلمان راه هدایت و صداقت هستند
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند