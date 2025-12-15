سفارش سرقت گوشی در ایران فروش در افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- اواخر تابستان مرد جوانی داخل خودرو نشسته و مشغول مکالمه با دوستش بود که ناگهان مردی در خودرو را باز کرد و در حالی که تیغ موکت بری را روی گردنش میگذاشت گوشی تلفن همراهش را ربود. سارق سپس سوار موتورسیکلتی شد و با همدستش فرار کرد.
گزارش گوشی قاپی به پلیس اعلام و به دستور بازپرس امیرحسین شریفی تحقیقات برای دستگیری سارقان آغاز شد. با مراجعه مالباخته به اداره آگاهی و چهره نگاری متهمان هویت سارقان شناسایی شد. در ادامه کارآگاهان پلیس با حدود ۵۰ شکایت گوشی و گردنبند قاپی روبهرو شدند که در تمامی آنها سارق با تهدید کاتر از مردم سرقت کرده بود.
بررسیها نشان میداد که اعضای باند سارقان ۴ نفر بودند که ۲ نفر آنها بادیگارد و دو نفر سارق بودند. با بدست آمدن هویت هر چهار متهم، آنها در عملیاتی ویژه دستگیر شدند.
متهمان در تحقیقات گفتند که به سفارش مردی افغانستانی، گوشی سرقت کرده و گوشیها را به او میفروختند. بدنبال اعترافات متهمان، مأموران وارد عمل شده و خریدار گوشیهای سرقتی را نیز بازداشت کردند. در بازرسی از خانه او دفترچه یادداشتی پیدا شد که نام سارقان و مشخصات خرید و فروش ۲ هزار گوشی در آن نوشته شده بود. متهم در بررسیها به مالخری گوشیهای تلفن همراه اعتراف کرد و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شد.
ثبت سرقت ۲ هزار گوشی در دفترچه یادداشت
نظیف ۲۵ ساله خریدار گوشیهای سرقتی، چند سال قبل بصورت غیر قانونی به همراه ۱۱ همولایتیاش به ایران آمده است.
چرا سرقتها را در دفترچه یادداشت میکردی؟
من حسابداری خواندهام و از کودکی به ریاضیات علاقه داشتم. داخل دفترچهام نام سارقانی که از آنها گوشی خریداری میکردم، مدل و قیمت گوشی را مینوشتم. در قسمت دیگری از دفترچهام مدل و قیمت فروش را مینوشتم. من حدود دو هزار گوشی در چند ماه گذشته خریداری کرده و آنها را ترانزیت کردم که مدل و شماره سریال تمامی آنها را در دفترچهام نوشتهام.
گوشیها را چند میخریدی؟
یک سوم یا یک چهارم قیمت بازار، بستگی به مدلش داشت. گوشیها را شیک و تمیز بستهبندی و پلمب میکردم و حدود دو الی سه میلیون تومان بیشتر به همولایتی هایم میفروختم. گوشیها را به مشهد میفرستادم تا همولایتیام به افغانستان ارسال کند.
چه گوشیهایی را برای سرقت سفارش میدادی؟ آیفون یا سامسونگ بیشتر خواهان دارد.
چطور وارد این کار شدی؟
تازه از افغانستان به ایران آمده و در جست و جوی کار بودم. شبها جایی برای خوابیدن نداشتم. تا اینکه با مردی به نام مراد آشنا شدم. او بدنبال همخانه بود و من هم به خانهاش رفتم بعد از مدتی کارگر ساختمانی شدم، اما فهمیدم مراد مالخر است. او بعد از مدتی سکته کرد و مرد. بعد از مرگش مشتریهایش مدام به خانه او میآمدند. من هم با خودم گفتم درآمد مالخری بیشتر از کارگری است مشتری هم که بود بنابراین به جای مراد مشغول به کار شدم.