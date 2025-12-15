باشگاه خبرنگاران جوان - محسن شادی، رئیس فدراسیون روئینگ ایران، درباره بازگشت بهمن نصیری ملی‌پوش باسابقه روئینگ به کشور اظهار داشت: خوشبختانه بهمن نصیری از اوایل اردیبهشت‌ماه به ایران بازگشته و از همان زمان به‌طور منظم در اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی شرکت می‌کند. بازگشت او اتفاق بسیار مثبتی هم برای فدراسیون و هم برای تیم ملی مردان بوده، زیرا نصیری از ورزشکارانی است که همیشه با انگیزه بالا و نگاه حرفه‌ای وارد اردو‌ها می‌شود و حضورش می‌تواند روحیه و سطح رقابتی تیم را ارتقا دهد.

وی درباره هدف اصلی از بازگشت نصیری گفت: ما در فدراسیون تمام تلاش‌مان این است که تیم ملی مردان را برای بازی‌های آسیایی ناگویا در بهترین شرایط آماده کنیم. بازگشت نصیری دقیقاً با همین هدف صورت گرفت؛ او تجربه و توانمندی لازم را دارد تا به تیم ملی کمک کند و شانس ما را برای کسب مدال در ناگویا افزایش دهد. بهمن نصیری در سال‌های گذشته نشان داده که در میدان‌های بزرگ آسیایی می‌تواند عملکرد قابل‌اتکایی داشته باشد و اکنون نیز با توجه به شرایط جسمانی و ذهنی مطلوبی که دارد، امیدواریم دوباره این اتفاق تکرار شود.

شادی در ادامه با اشاره به حمایت کادر فنی، از این اتفاق توضیح داد: کادر فنی تیم ملی مردان به ویژه مربی روس تیم ملی از همان ابتدا معتقد بود که بازگشت نصیری می‌تواند یک امتیاز فنی مهم برای ما باشد. او بعد از مشاهده عملکرد نصیری در تمرینات، کاملاً تأکید داشت که این ورزشکار قابلیت مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی ناگویا را دارد. حضور نصیری در اردو‌ها طی این مدت نشان داده که روند تمرین‌هایش بسیار حرفه‌ای است و با نظم و پشتکار مثال‌زدنی کار می‌کند. این موضوع باعث شده کادر فنی از بودن او در تیم ملی استقبال کند.

رئیس فدراسیون روئینگ درباره شرایط کنونی نصیری نیز گفت: خوشبختانه شرایط جسمانی و فنی نصیری اکنون کاملاً ایده‌آل است. او در دوران حضورش در کشور آذربایجان رکورد‌های بسیار خوبی ثبت کرده بود و این نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی همچنان توان رقابت دارد. ما معتقدیم اگر همین روند را ادامه دهد، می‌تواند دوباره در تیم ملی ایران بدرخشد و نقش مؤثری در موفقیت قایقرانی کشور ایفا کند.

شادی در پایان تأکید کرد: فدراسیون برای همه ملی‌پوشان، چه باتجربه و چه جوان، برنامه‌ریزی مشخصی دارد. بهمن نصیری نیز یکی از ارکان مهم تیم ملی مردان است و حضور او علاوه بر ارتقای کیفیت تیم، به ورزشکاران جوان انگیزه می‌دهد. ما امیدواریم که با اتحاد، همدلی و تلاش مستمر، بتوانیم در ناگویا نتیجه‌ای شایسته برای مردم ایران رقم بزنیم.

منبع: