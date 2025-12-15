رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از  ارتقا رتبه فعالیت های پژوهش و فناوری از ۱۶ به ۹ بین دانشگاه های همتراز کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان به مناسبت گراميداشت هفته پژوهش و فناوری، در تشریح دستاوردها و نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی این دانشگاه گفت: در ارزشیابی اخیر معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، رتبه فعالیت های پژوهش و فناوری بین دانشگاه های همتراز کشور از ۱۶ به ۹ ارتقا یافت.



وی افزود: کسب رتبه یک کشوری کمیته اخلاق و کسب رتبه یک کشوری در شاخص تعداد طرح های کارآزمایی بالینی چند مرکزی از دیگر دستاوردهای این دانشگاه است.



دکتر صالحی فرد افزود: کسب رتبه ۶ کشور در مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر، کسب رتبه ۲ در شاخص نظام های رتبه بندی بین المللی و کسب رتبه ۲ در شاخص نشریات پزشکی بین دانشگاه های همتراز ستاوردهای اخیر این دانشگاه است.



وی یادآور شد: این دانشگاه موفق به کسب رتبه ۵ در محور برونداد و توسعه فناوری در بین دانشگاه های همتراز شده و تایید ۵ طرح اثر گذار از طرح های ثبت شده را کسب نموده است.



دکتر صالحی فرد ادامه داد: موفقیت در کسب رتبه ۶ شاخص انتقال و ترجمان دانش و کسب رتبه ۷ شاخص اطلاعات و انتشارات علمی در بین دانشگاه های همتراز هم از دیگر افتخارات این دانشگاه است.



وی اظهارداشت: هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ در حوزه سلامت با شعار محوری «مرجعیت علمی و پاسخگویی اجتماعی تحقیقات و فناوری‌های حوزه سلامت» تا پنجشنبه ۲۷ آذرماه ادامه دارد.