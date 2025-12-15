باشگاه خبرنگاران جوان ؛بر اساس این گزارش، از ساعات بعدازظهر امروز با افزایش ابر در آسمان استان، بهتدریج رگبار باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندبادهای لحظهای از غرب استان و جزایر کیش و لاوان آغاز شده و بهتدریج مناطق شمالی، مرکزی و شرقی هرمزگان را فرا خواهد گرفت.
هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: شدت بارشها در برخی مناطق قابل توجه خواهد بود و این سامانه میتواند موجب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانههای فصلی و همچنین اختلال در ترددهای دریایی و هوایی در سطح استان شود.
در این مدت، وضعیت دریا نیز با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و تندبادهای لحظهای مواج پیشبینی میشود و به شناورهای سبک، صیادی و تفریحی توصیه شده است از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان اتخاذ شود.
همچنین با توجه به تداوم بارشها تا پایان هفته در جنوب کشور و احتمال تأثیرپذیری استان هرمزگان از سیلاب استانهای همجوار، از شهروندان درخواست میشود از ترددهای غیرضروری جادهای و روستایی، صعود به ارتفاعات و چرای دام خودداری کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: موج بارشی سوم نیز از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذرماه در استان فعال خواهد شد و سبب تداوم ناپایداریهای جوی و دریایی میشود.
از نظر دمایی نیز در این مدت، کاهش دمای بیشینه در سطح استان و کاهش دمای کمینه در ارتفاعات پیشبینی شده است.
منبع :هواشناسی هرمزگان