مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۶۷۹ تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان شناسایی و متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی کردعلیوند؛ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان امروز با اشاره به شناسایی تغییر کاربری غیر‌مجاز اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۶۷۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی و متوقف شده است.

وی با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده افزود: از این تعداد، ۷۳۳ مورد با استناد به تبصره ۲ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۶۵ مورد نیز با صدور و اجرای حکم قضایی، توسط این سازمان پیگیری و ساماندهی شده است.

کردعلیوند بر حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب غیرقانونی آنها تأکید کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی لرستان با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی، برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری را در دستور کار دارد و این روند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

منبع: جهاد کشاورزی