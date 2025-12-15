باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نیروی دریایی پاکستان سامانه موشکی آزمایش کرد + فیلم

سامانه موشکی زمین به هوای اف.ام-۹۰ توسط ارتش کشور همسایه با موفقیت آزمایش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ارتش پاکستان امروز اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور سامانه موشکی زمین به هوای اف.ام-۹۰ را در آب‌های شمالی دریای عرب به موفقیت آزمایش کرد.

این سامانه موشکی ساخت چین است که در اختیار نیروی دریایی پاکستان قرار گرفته است.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
پاکیستان زینده باد
