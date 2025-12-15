نیروی دریایی پاکستان سامانه موشکی آزمایش کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0627\u0631\u062a\u0634 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0627\u0641.\u0627\u0645-\u06f9\u06f0 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0628 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a \u0686\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n