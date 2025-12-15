باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله نوری همدانی ارتحال عالم ربانی آیت الله سید محمد شاهچراغی (رحمتالله علیه) را تسلیت گفت.
پیام تسلیت آیت الله نوری همدانی در پی درگذشت حجتالاسلام شاهچراغی، متن پیام معظم له بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال عالم ربانی آیت الله سید محمد شاهچراغی (رحمتالله علیه) موجب تأسف و تأثر گردید.
آن روحانی با اخلاص سراسر عمر با برکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهلبیت (علیهم السلام) و خدمت به مردم گذراند.
اینجانب درگذشت این شخصیت محترم را به اهالی متدین استان سمنان، حوزههای علمیه و خانواده و همه وابستگان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت مینمایم.
حسین نوری همدانی
منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم