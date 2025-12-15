۱۴۰ واحد دانش بنیان در قزوین فعال هستند

استاندار قزوین با اشاره به برنامه‌های حمایتی خود از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: هم اکنون ۱۴۰ واحد دانش‌بنیان در سطح استان فعالیت دارند و هدف ما نیز افزایش این تعداد شرکت و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات آت‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز دوشنبه در حاشیه سفر سخنگوی دولت به استان و افتتاح یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی در شهر صنعتی کاسپین قزوین در جمع خبرنگاران قزوین گفت: همزمان با سفر سخنگوی دولت خط تولید جدید یک واحد آرایشی و بهداشتی با سرمایه‌گذاری چهار میلیون دلار و ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ نفر افتتاح شد

وی با اشاره به تولید ۹۰ نوع محصول آرایشی و بهداشتی در این واحد تولیدی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود خط تولید جدید سالانه حدود یک میلیون دلار به کشور‌های عربی و روسیه صادرات داشته باشد که انجام این کار گامی مهم و موثر در جهت توسعه تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور محسوب می‌شود.

نوذری با بیان اینکه ۵۰ درصد از نیاز شوینده‌های کشور در استان قزوین تولید می‌شود، اضافه کرد: استان قزوین در حوزه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی سهم قابل توجهی دارد و بخشی از این تولیدات به بازار‌های خارجی صادر می‌شود.

این مسئول با اشاره به رویکرد حل مسایل صنعتی در استان، یادآور شد: هر هفته در جلسات ستاد تسهیل، مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی به طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با پیگیری‌های مستمر، زمینه رفع موانع و تسریع در روند فعالیت آنها فراهم می‌شود و این روند در قزوین با قوت خود ادامه خواهد داشت.

استاندار قزوین عنوان کرد: دولت چهاردهم با محوریت حمایت از بخش خصوصی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، برنامه‌های گسترده‌ای برای تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی در دست اجرا دارد و استان قزوین به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی استان در شهرک صنعتی کاسپین، افتتاح خط یک واحد تولیدی، حضور در جشن روشنای مهر به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن در دانشگاه فرهنگیان و شرکت در شورای اداری استان قزوین از برنامه‌های فاطمه مهاجرانی در سفر به استان قزوین خواهد بود.

