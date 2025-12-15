باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای منجر به فوت عابر پیاده در خیابان شهدای گمنام شهر رشت خبر داد.

به گفته او، ساعت ۲۲:۳۵ شب گذشته یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ در محدوده میدان یخسازی به سمت جهاد رشت، به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد.

رئیس پلیس راهور گیلان افزود: در پی این برخورد، خودروی پراید از مسیر منحرف شده و ابتدا با یک دستگاه خودروی پارک شده کنار خیابان (که راننده آن در کنار خودرو حضور داشت) برخورد کرد، سپس به یک دستگاه وانت پیکان و در ادامه با تیر چراغ برق خورد و متوقف شد.

سرهنگ نصیریان تصریح کرد: همچنین در این حادثه خودروی پرایدی هم که در ابتدا با آن برخورد شده بود، پس از انحراف با یک عابر پیاده دیگر برخورد کرده و متوقف شد.

او با اشاره به خسارات جانی این سانحه گفت: عابر پیاده ۴۲ ساله که در کنار خودروی پارک شده خود حضور داشت، متأسفانه به علت شدت جراحات وارده جان باخت و عابر پیاده دیگر (مردی ۵۴ ساله) هم مجروح و سرنشین خودروی ال ۹۰ (خانم ۲۴ ساله) نیز در این حادثه مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: تغییر مسیر ناگهانی و بی‌توجهی به جلو از عوامل اصلی بروز تصادفات شدید است و رانندگان باید با دقت و رعایت مقررات، از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان