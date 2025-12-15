شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با صدور اطلاعیه‌ای از جذب نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌های مدیریت تولید برق (نیروگاه‌ها) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛بر اساس این اطلاعیه، جذب نیرو با استناد به مجوز صادره از سوی وزارت نیرو و با موافقت مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق انجام می‌شود و متقاضیان در رده‌های تکنسینی، کمک‌کارشناسی و کارشناسی به کارگیری خواهند شد.

در این فراخوان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند متناسب با شرایط اعلام‌شده در فرآیند استخدام شرکت کنند.

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرده است داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر، آگاهی از شرایط و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی azmoon.nri.ac.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: شرکت ، مادرتخصصی ، تولید ، نیروی برق ، حرارتی
خبرهای مرتبط
کرمان؛
تولید ذغال حرارتی از باطله های ذغال سنگ در شهرستان زرند
رشد 7 درصدی تولید برق/ سهم 6 درصدی" نیروگاههای برق آبی" از تولید"برق"
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهایی یک زندانی محکوم به قصاص پس از چهار سال در هرمزگان
حمله پلنگ به دام ها‌ی بخش رودخانه شهرستان رودان
آخرین اخبار
حمله پلنگ به دام ها‌ی بخش رودخانه شهرستان رودان
رهایی یک زندانی محکوم به قصاص پس از چهار سال در هرمزگان
هشدار قرمز در هرمزگان؛ مدارس تعطیل و دستگاه‌ها در آماده‌باش کامل
رسانه‌ها بازوی اصلی پیشگیری از وقوع جرم هستند
نفوذ سامانه بارشی جدید به هرمزگان؛ هشدار ناپایداری جوی و دریایی تا پایان هفته
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی استخدام می‌کند