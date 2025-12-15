باشگاه خبرنگاران جوان ؛بر اساس این اطلاعیه، جذب نیرو با استناد به مجوز صادره از سوی وزارت نیرو و با موافقت مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق انجام میشود و متقاضیان در ردههای تکنسینی، کمککارشناسی و کارشناسی به کارگیری خواهند شد.
در این فراخوان، فارغالتحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میتوانند متناسب با شرایط اعلامشده در فرآیند استخدام شرکت کنند.
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرده است داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر، آگاهی از شرایط و ثبتنام میتوانند به پایگاه اینترنتی azmoon.nri.ac.ir مراجعه کنند.