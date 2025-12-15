مرد ساعت‌ساز که به اتهام قتل پیرمرد کارخانه‌دار پای میز محاکمه ایستاده بود، مدعی شد نقشی در قتل نداشته و برای اجاره خانه ۴۰۰ متری قربانی به آنجا رفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- اواخر اردیبهشت سال ۱۴۰۳ رهگذران در یکی از خیابان‌های زعفرانیه تهران مرد سالمندی را دیدند که با ضربات چاقو مجروح شده بود. با انتقال وی به بیمارستان، ۹ روز بعد مرد ۸۶ ساله تسلیم مرگ شد.

با شروع تحقیقات پلیسی و بررسی دوربین‌های مداربسته محل حادثه مشخص شد پیرمرد داخل یک خودروی پراید مشکی رنگ نشسته بوده و راننده نیز جسمی فلزی در دست داشته، اما مقتول در را باز کرده و روی زمین افتاده و راننده هم محل را ترک کرده است. با شناسایی مأموران، راننده پراید به نام بهرام بازداشت شد. بهرام ۵۶ ساله در بازجویی‌های اولیه منکر قتل شد و گفت: «چندی قبل آگهی اجاره یک خانه ۴۰۰ متری در زعفرانیه نظرم را جلب کرد؛ با صاحب ملک تماس گرفتم و توافق کردیم. روز حادثه او از خودرو پیاده شد و من هم رفتم، نمی‌دانم چه کسی به او چاقو زده است.» متهم در بازجویی‌های بعدی به قتل مرد سالمند اعتراف کرد و گفت: «وقتی سر اجاره خانه‌اش با هم به توافق نرسیدیم، من عصبانی شدم و با چاقو چند ضربه به او زدم.» با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه پسر مقتول به عنوان ولی دم درخواست قصاص کرد. سپس متهم به جایگاه رفت و بار دیگر اتهامش را رد کرد و گفت: «از ابتدا هم گفتم که من قاتل نیستم و تحت فشار ناچار به اعتراف شدم.»

قاضی از متهم پرسید: «چرا می‌خواستی خانه او را اجاره کنی؟»

متهم جواب داد: «برای عروسی دخترم. قصد داشتم مراسم را در آنجا برگزار کنم.»

قاضی سؤال کرد: «اجاره آن خانه ۲ میلیارد تومان ودیعه و ۴۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه بود؛ آیا توانایی پرداختش را داشتی؟»

متهم گفت: «بله. من ساعت‌سازم و روزانه بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان درآمد داشتم. خانه‌ای هم دارم که به نام همسرم است.»

در این هنگام وکیل ولی دم در واکنش به اظهارات متهم گفت: «قربانی کارخانه‌دار بود و برای انجام چنین معاملاتی خودش شخصاً اقدام نمی‌کرد.»

متهم گفت: «اما من آگهی‌اش را در سایت دیدم و عکس آن را هم به مأموران آگاهی نشان دادم.»

قاضی گفت: «فیلم دوربین‌های مداربسته محل نشان می‌دهد که شما جسمی نوک تیز و فلزی در دست داشتی.»

متهم جواب داد: «دو روز قبل تصادف کرده بودم و روی دستم آتل بسته بودم؛ چاقو نبود.»

در ادامه وکیل متهم به جایگاه رفت و گفت: «موکلم در آن مدت متادون مصرف می‌کرد و به لحاظ روحی حالت طبیعی نداشت. از قضات درخواست می‌کنم موکلم را برای بررسی سلامت روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی کنید.» با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

 

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
کشف و دستگیری متهمان پرونده درگیری منجر به قتل در شرق تهران
به حرمت امام حسین (ع) و در آستانه روز مادر؛
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خوبه والا هر کس مرتکب جنايتی می شود پزشکی قانونی با هر انگیزه ای مجرم را دیوانه معرفی می کند. هیچ کس هم به درد مردم نمی رسد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
دولت موظفه سالن با روشنایی و تهویه مناسب بصورت مجانی برای عروسی در اختیار مستضعفین بذاره و اونا خودشون غذا و شیرینی بیارن
۱
۸
پاسخ دادن
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
آخرین اخبار
آماده‌ایم تهران را به هاب همکاری اقتصادی ایران و بلاروس تبدیل کنیم
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
۲۰۱ عملیات امدادونجات هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته
تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قانونی است
آغاز نام‌نویسی در کاروان‌های عتبات عالیات ویژه اعزام در ماه رجب
آماده‌باش دستگاه‌های امدادی در پی هشدار هواشناسی
تبدیل مدارس به کانون‌های فعال برای معرفی پروژه‌های اثرگذار/ حضور ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران
توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست حمایت می‌شوند
لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در تهران
دستگیری سارق گوشی قاپ حرفه‌ای در مرکز تهران
افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد
تعیین تکلیف ۲۷ هزار ردیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
کاهش تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته
دستگیری سه نفر که در صدد اعمال نفوذ در یک پرونده قضایی بودند
اجرای پروژه فراهنگ در منطقه ۲
بیش از ۱۰۸۰ کیلومتر از معابر تهران مناسب‌سازی شده است
آزادی بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ زندانی از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون
تبدیل ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ طی هشت ماه نخست امسال
آمادگی حداکثری پلیس راه و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با پیامد‌های هشدار‌های هواشناسی
میدری: مهارت‌آموزی پیوند معیشت و مدرسه را تقویت می‌کند
میدری: عدالت آموزشی با رویکرد برابری دنبال می‌شود
دستور محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی: مسئله ارز و نوسانات ارزی را رها نکنید
کاهش آلودگی صوتی با اجرای دیوار‌های حائل در دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری
دستگیری سارقان سابقه‌دار منازل در مهرآباد
سفر وزیر دادگستری به قطر
ایران طی ۳۰ سال آینده وارد مرحله بحرانی سالمندی می‌شود
هشدار سطح قرمز هواشناسی/ توصیه پلیس راه به پرهیز از سفر‌های غیرضروری تا پایان هفته
بیشترین مشکلات زوجین جوان چیست؟
«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب
با پدیده «جوانمرگی» در تصادفات مواجه هستیم/ بیش از ۶۰ درصد جانباختگان در سن کار قرار دارند