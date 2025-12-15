قم، پیشتاز در تأمین امنیت غذایی کشور با تولید ۱۸۷ هزار تُن محصولات دامی

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور دیان اردستانی گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، تولیدات دامی قم در۶ماه اول امسال روندی رو به رشد داشتهاست که در این خصوص میتوان به تولید ۱۶ هزار تُن گوشت قرمز، ۱۲ هزار و ۳۰۰ تُن گوشت مرغ، ۷۸ هزار و ۴۰۰ تُن تخممرغ و ۸۰ هزار تُن شیر خام اشاره کرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به تلاش مستمر فعالان عرصه دام و طیور در قم، گفت: آمار بیان شده فقط آمار نیستند؛ نشانهای روشن از توانمندی، تلاش و تعهد استان برای تأمین امنیت غذایی کشور است. ما با برنامهریزی دقیق و حمایت از تولیدکنندگان، مسیر افزایش تولید و پایداری امنیت غذایی را با قدرت ادامه میدهیم. این گزارش نشان میدهد قم همچنان یکی از استانهای اثرگذار در تأمین محصولات دامی کشور است و نقش مهمی در سبد غذایی مردم دارد.
گفتنی است کیفیت پرورش دام و طیور در قم بسیار خوب است و کارشناسان جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان به صورت مستمر بر نحوه فعالیت دامداریها نظارت دارند.
بیش از ۴۰ درصد ارزشافزوده تولید بخش کشاورزی استان قم مربوط به دام و طیور میباشد که این نکته نشان میدهد سرمایهگذاری خوبی در این حوزه انجام شدهاست.
هدف فعالیتهای جهاد کشاورزی قم تأمین امنیت غذایی است، این استان بهواسطه نزدیکی به بازار پایتخت و منابع غنی ژنی در بخش دام و طیور ظرفیت خوبی دارد، همچنین در کنار سرمایهگذاری مناسبی که در بخش دام و طیور صورت گرفته، در این بخش ۱۵ هزار نفر اشتغال مستقیم و حدود ۳۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شدهاست.
بخش کشاورزی ۶ درصد از ارزشافزوده قم را به خود اختصاص داده است، همچنین ۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای مختلف حوزه کشاورزی استان مشغول فعالیت هستند.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیشاز ۸۵۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانهای است.
بیشتر بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل میدهند بهنحویکه کشاورزی بهتنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخشهای مختلف استان را به خود اختصاص دادهاست.
منبع:جهاد کشاورزی استان قم