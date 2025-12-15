وزیر کشور گفت: گلستان در یک سال گذشته عملکرد خوبی داشته است و شرایط استان نسبت به قبل بهتر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - اسکندر مومنی در دیدار با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: اولویتهای اصلی دولت، عدالت آموزشی و تحول در نرمافزارهای آموزشی است.
وزیر کشور با اشاره به ناترازیهای انرژی اظهار کرد: در این حوزه چند دستور کار در دولت پیگیری میشود که یکی از آنها استفاده از انرژیهای پاک و غیر فسیلی از طریق احداث نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و بزرگمقیاس است.
وی ادامه داد: برنامه بعدی دولت، مشخص کردن برخی کالاها تا پایان سال است تا تغییری در قیمت آنها ایجاد نشود و فشار کمتری به مردم وارد شود؛ چراکه نوسانات قیمتها میتواند اقتصاد و معیشت مردم را مخدوش کند.
وزیر کشور یکی دیگر از اولویتهای دولت را فراهم کردن فرصت برای سرمایهگذاری در راستای تولید عنوان کرد و گفت: در این زمینه همه استانها موظف شدهاند مجوزهای بینام را در حوزههای مختلف کشاورزی، صنعت و سایر بخشها صادر کنند. تمامی روندهای اداری طی میشود و مجوزها در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد تا هر سرمایهگذار متناسب با منابع و تخصص خود، یکی از مجوزها را انتخاب کند.
وی افزود: استان گلستان در صدور مجوزهای بینام جزو استانهای متوسط رو به بالا قرار دارد.
وزیر کشور در پایان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان گفت: فرصتهای گردشگری بسیار مناسبی در گلستان وجود دارد و باید مدت توقف گردشگران و مسافران در استان افزایش یابد.
اسکندر مومنی وزیر کشور برای حضور در اجلاس شهرداران مراکز استانها به استان گلستان سفر کرده است.
دیدار با آیت الله نورمفیدی، شرکت در مراسم افتتاح متمرکز ۷ مدرسه و یک اردوگاه دانش آموزی و بهره برداری از ۲ مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی در روستاهای چن سبلی و آق قبر از دیگر برنامههای وزیر کشور در گلستان است.
آیتالله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان هم در این دیدار گفت: دشمن از طریق جنگ شناختی درصدد ضربه زدن به کشور است که این موضوع، مهمترین مسئله ما بوده و حتی از مشکلات داخلی نیز اهمیت بیشتری دارد.
او افزود: برای خنثیسازی جنگ شناختی، باید به مسائل داخلی توجه شود؛ هم از نظر تبلیغاتی و هم از طریق اقدامات میدانی در مقابله با آن. لازم است به مردم آگاهی داده شود و پیشرفتهای کشور معرفی و یادآوری گردد. بسیاری از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی از پیشرفتهای همزمان کشور اطلاع ندارند و این موضوع نیازمند تبیین و روشنگری است.
آیت الله نورمفیدی گفت: از رئیسجمهور تشکر میکنم، زیرا به دنبال حل ریشهای مشکلات کشور است و این همان جراحی لازم برای درمان یک درد مزمن به شمار میرود.