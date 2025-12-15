باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «طهرانشاط» با تکیه بر ساختاری دقیق و تیمی اتاق فکر قدرتمند، تلاش میکند تا نسل جدید را از طریق تجربیات بزرگان به جایگاه واقعیاش بازگرداند.
این برنامه که هر هفته جمعهها ساعت ۱۰:۳۰ صبح از شبکه تهران پخش میشود، جدا از یک برنامه سرگرمی صرف، حامل یک استراتژی محتوایی هدفمند است. این برنامه که در گروه خانواده و کودک شبکه تولید شده است، با اجرای مشترک حمید ترابیان و سید مرتضی حسینی، سعی در تزریق نشاط و حفظ اصالت دارد.
انتخاب جمعه صبحها ساعت ۱۰:۳۰ به عنوان زمان پخش هفتگی «طهرانشاط» یک تصمیم استراتژیک در برنامهریزی رسانهای است. روز جمعه، به دلیل ماهیت خاص خود بهعنوان یک روز تعطیل رسمی در تقویم ایران، فرصت بهتری برای تعامل خانوادگی در مقابل گیرنده تلویزیونی فراهم میآورد؛ بر خلاف ساعات پایانی شب که عمدتا با خستگی روز کاری همراه است. پخش هفتگی، امکان ایجاد یک قرار ثابت با مخاطب را فراهم کرده و به تیم تولید اجازه میدهد تا ساختار محتوایی خود را که مبتنی بر تقویم و سوژهیابی دقیق است، بهصورت منسجم دنبال کند. این تکرار منظم، به تثبیت هویت برنامهای که هدفش گفتوگوهای عمیقتر و پیوندهای اصیل است، کمک شایانی میکند و از زودگذر بودن محتواهای صرفا سرگرمکننده فاصله میگیرد.
انتخاب نام «طهرانشاط» خود یک استراتژی محتوایی دقیق است. این نام که ترکیبی بدیع از «تهران» (بهعنوان بستر جغرافیایی و محتوایی برنامه) و «نشاط» (بهعنوان هدف اصلی رویکرد اجتماعی برنامه) است، به شیوهای هوشمندانه، هویت برنامه را در ذهن مخاطب جای میدهد. این ترکیب نشان میدهد که برنامه فقط محلی برای گفتوگو نیست بلکه هدف آن تزریق انرژی مثبت و شادابی مبتنی بر هویت شهری و فرهنگی تهرانی به بینندگان است. این نامگذاری کوتاه، جذاب و هدفمند، پیام اصلی برنامه را بدون نیاز به توضیحات طولانی منتقل میکند و زمینهای قوی برای پیوند موضوعات فرهنگی با حال و هوای اجتماعی فراهم میآورد.
طبق صحبتهای میلاد حقپرست تهیهکننده این برنامه، آنچه «طهرانشاط» را از سایر برنامههای همسبک متمایز میکند، تلاش دستاندرکارانش برای «آشتی دادن مردم، به ویژه نسل جوان، با اصالتشان» است. در عصری که زندگی ماشینی و انزوای دیجیتال، خانوادهها را به سمت کوچکتر شدن و گسستگی سوق داده، «طهرانشاط» به شکلی صریح، به دنبال احیای مفهوم گفتوگوی سازنده در محیط خانواده است.
در همین راستا و برای رسیدن به این هدف، محتوای برنامه به خوبی این هدف را دنبال میکند؛ آنهم از طریق بخشهایی مانند گفتوگوی خودمانی با مهمانان صاحبنام، دعوت از چهرههای شاخص در حوزههای فرهنگ، هنر و ورزش و... که فضایی فراهم میآورد تا تجربیات این بزرگان به شکلی ملموس به مخاطب منتقل شود. نمایش تصویری مطلوب با هدف اصلی نمایش یک خانوادهی ایدهآل یعنی خانوادهای که در کنار هم زیسته، ابراز عشق میکنند و از همنشینی لذت میبرند و تصویری که بهعنوان یک الگو برای مخاطب هدف ترسیم میشود، از دیگر بخشهای این برنامه برای تحقق اهداف آن است.
یکی از نقاط قوت ساختاری «طهرانشاط»، متدولوژی انتخاب مهمان و موضوع است. تیم برنامهساز، شامل بخشهای سوژهیابی، سردبیری و یک اتاق فکر دغدغهمند، موضوعات را بر اساس تقویم رسمی کشور، مناسبتهای خاص و رویدادهای جاری جامعه بررسی و نهایی میکنند. این رویکرد، تضمین میکند که محتوای تولیدی، ضمن حفظ عنصر نشاط و سرگرمی، به موقع و متناسب با دغدغههای لحظهای جامعه باشد.
یکی دیگر از عناصر قابل اعتنا در این برنامه برای ایجاد فضای مطلوب، به اجرای دو مجری آن بازمیگردد. همکاری حمید ترابیان و سید مرتضی حسینی در این برنامه، یک دینامیک اجرایی متعادل را به نمایش میگذارد. این زوج مجری، با توجه به ماهیت برنامه که ترکیبی از گفتوگوی صمیمی و ارائه مطالب ساختاریافته است، توانستهاند لحن رسمی برنامه را با گرمای لازم برای جذب مخاطب همراه کنند. ترابیان و حسینی در انتقال پیامهای محوری برنامه، بهویژه در زمینه اهمیت خانواده و اصالت، نقشی تسهیلگر دارند و با تعامل مناسب میان خود، زمینهای را فراهم میآورند تا مهمانان بتوانند در محیطی غیررسمی و دعوتکننده، به بیان دیدگاههای خود بپردازند.
موضوع بعدی فضای بصری برنامه «طهرانشاط» است که با دقت طراحی شده تا مکمل اهداف محتوایی و فرهنگی آن باشد. دکور بسیار ساده و مینیمال آن در استودیویی با استفاده از المانها، رنگها و بافتهایی که تداعیکننده هنر، معماری و اصالت ایرانی است، فضایی گرم، صمیمی و در عین حال باوقار ایجاد میکند. این رویکرد بصری از پرداختن به دکوراسیونهای مدرن و صرفا غربی فاصله گرفته و به سمت خلق یک محیط خانوادگی ایرانی گرایش پیدا میکند؛ محیطی که در آن مهمان و مجری احساس راحتی میکنند و بیننده نیز بدون احساس بیگانگی، میتواند با محتوای مطرح شده ارتباط برقرار کند. این سنخیت قوی میان لحن گفتوگو، پیامهای اخلاقی برنامه و جلوههای بصری، حس مثبت و اطمینانبخشی را منتقل میکند که مستقیما با ارزشهای فرهنگ اسلامی_ایرانی همخوانی دارد و به مخاطب اطمینان میدهد که محتوای ارائه شده، متناسب با هویت جمعی و فرهنگی اوست.
در تحلیل عملکرد آنان، میتوان گفت که مجریان «طهرانشاط» نه صرفا بهعنوان میزبان، بلکه بهعنوان رابطان فرهنگی عمل میکنند. آنها وظیفه دارند ضمن حفظ نشاط مورد انتظار از برنامه جمعه صبحگاهی، پیامهای عمیق اتاق فکر برنامه را به شکلی روان و بدون تحمیل به بیننده منتقل کنند. موفقیت این زوج در تعادل میان حفظ احترام به مهمان و ایجاد فضای خودمانی برای شنیدن روایتهای شخصی، نشان از تجربه اجرایی آنها دارد و به طور مستقیم در تحقق هدف اصلی برنامه، یعنی برقراری مجدد ارتباط با مخاطب نسل جوان، نقش محوری ایفا میکند.
برنامه «طهرانشاط» مصداقی از کارکرد فعال رسانه ملی در مواجهه با چالشهای اجتماعی مدرن است. در حالی که ممکن است بسیاری از برنامهها بر سرگرمی صرف رقابت کنند، این برنامه با تمرکز بر آگاهیبخشی فرهنگی_اجتماعی، سعی میکند سهم خود را در تقویت بنیانهای فرهنگی جامعه ایفا کند. این رویکرد، نشاندهنده درک این مسئله است که تولید محتوای نشاطآور صرف، در صورت فقدان عمق معنایی، نمیتواند رضایت پایدار مخاطب را جلب کند. «طهرانشاط» با ترکیب اجرای پویا، محتوای عمیقا خانوادهمحور و فرایند تولید هوشمندانه، موقعیت خود را بهعنوان یک برنامه تأثیرگذار در شبکه تهران تثبیت کرده است.