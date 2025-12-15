باشگاه خبرنگاران جوان - اصلان عزتی سامانلو امروز در بازدید از برخی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی اردبیل گفت: ظرفیت تولید اسمی واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری به طور کلی بیش از ۲.۲ میلیون تن است.
او افزود: برای دستیابی به بازده اقتصادی مطلوب در بخش کشاورزی صنایع مرتبط و مکمل باید در خدمت تولید قرار بگیرد تا با تقویت زنجیره ارزش، محصولات کشاورزی استان از سودآوری بالاتری برخوردار شوند.
معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل ادامه داد: هر اندازه توسعه صنعتی و فرآوری در کنار کشاورزی گسترش یابد، درآمد تولیدکنندگان افزایش یافته و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و صادراتمحور شتاب بیشتری خواهد گرفت.
عزتی از بهرهبرداری از ۲۰ واحد تولیدی جدید تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: هماکنون ۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در نقاط مختلف استان اردبیل در حال احداث است.
او با تأکید بر اینکه پایداری تولید و اشتغال در روستاها نیازمند توسعه صنایع تبدیلی است، گفت: ایجاد واحدهای فرآوری و بستهبندی باعث میشود محصولات کشاورزی به جای خامفروشی، بهصورت فرآوریشده و با ارزش افزوده بالاتر به بازار عرضه شوند.
معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل اظهار کرد: واحدهای تکمیلی و بستهبندی علاوه بر جلوگیری از ضایعات محصولات، نقش چشمگیری در صادرات غیرنفتی، ارزآوری برای استان و افزایش رقابتپذیری تولیدات اردبیل در بازارهای جهانی دارد.
عزتی گفت: صنایع تبدیلی و بستهبندی هوشمند حلقه اتصال بین کشاورز، صنعت و بازار مصرف هستند و توسعه آنها میتواند تحولی اساسی در اقتصاد روستایی و مهاجرت معکوس در استان ایجاد کند.
منبع: ایرنا