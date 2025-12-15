مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تحویل و تست ۵ دستگاه اتوبوس برقی ایرانی در خط جمهوری–بهارستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: در سال ۱۴۰۲ قراردادی با شرکت پارسیان شتاب منعقد شد که یک محصول مشترک بین شرکت عقاب افشان و گروه مپنا در قالب ماشین برقی تولید بشود. وقتی که ماشین‌های هایگر پارسال به ایران رسید، نمونه این ماشین برقی را در کنار نمونه چینی قرار دادیم البته کمیته فنی ایراداتی به آن گرفته بود و ماشین برای اصلاح رفت و تا الان هم روند اصلاح طول کشید.

وی آنچه قابل اصلاح بوده که این نمونه داخلی نزدیک به یک اتوبوس برقی شهری بشود را انجام دادیم، ادامه داد: زمان تولید خیلی طولانی شد؛ یعنی از ۱۴۰۲ تا الان صرفا ۵ دستگاه را می‌خواهیم تحویل بگیریم.

قیومی با بیان اینکه توان باتری اتوبوس‌های هایگر ۴۲۰ و نمونه داخلی ۳۵۰ است، خاطرنشان کرد: بنابراین پیمایش اسمی این اتوبوس‌های داخلی ۲۵۰تاست. برای رسیدن به عدد رسمی پیمایش باید اتوبوس‌ها را تست کنیم که قرار است در خط جمهوری-بهارستان هر ۵ دستگاه را تست می‌کنیم. درواقع ۵ اتوبوس هایگر را از این خط خارج می‌کنیم تا در مسیر شرقی-غربی چهار و نیم کیلومتری این نمونه‌ها را تست کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد: امیدوارم در بخش‌های بعدی تا ۱۰۴ دستگاه به شرط تحویل از سوی شرکت قرارداد ببندیم. الحاقیه قرارداد به شرکت پارسیان شتاب ۱۰۴ دستگاه است. 

وی در پاسخ به این سوال که اتوبوس‌های ایرانی که در زمان اربعین خراب شد در حال حاضر در چه شرایطی قرار دارند، گفت: این مسئله مربوط به سال ۱۴۰۱ است؛ این اتوبوس‌ها را به ایران خودرو دادیم شرکت در حال تعمیر آنهاست. درواقع اتوبوس‌هایی که از محل وزارت کشور تحویل شده بود و همان سال در اربعین دچار مشکل شده بود، در شرکت متوقف مانده بود. الان حدودا یکی دو ماه است که این اتوبوس‌ها را به ایران‌خودرو تحویل دادیم. ۲۰ دستگاه آماده و تعمیر شده است و به زودی از کارخانه تحویل می‌گیریم. 

قیومی با بیان اینکه تعدادی از اتوبوس‌ها از وزارت کشور به شرکت واحد تحویل شده است که جمعش روی هم تقریبا ۲۷۱ دستگاه است؛ ۱۰۰ دستگاه را وزارت کشور و ۱۷۱ دستگاه را شهرداری خریده است، گفت: در دیدار با مدیرعامل ایران خودرو دیزل خراب بودن اتوبوس‌ها تایید شد. مدیرعامل این شرکت در دیدار با رییس شورا تاکید کرده که امکان تعمیر این تعداد و تحویل تعداد بیشتری از اتوبوس‌ها را نیز دارد؛ بنابراین اکنون مشکلی وجود ندارد. همچنین ۵ دستگاه اتوبوس برقی داخلی روز سه شنبه -۲۵ آذرماه ۱۴۰۴- در مصلای تهران رونمایی می‌شود. 

