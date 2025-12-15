مجله هنری شبکه چهار سیما با عنوان «مرصع» و با میزبانی محمد نیک‌دل، از شبکه چهار در حال پخش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجله هنری شبکه چهار سیما با عنوان «مرصع» و با میزبانی محمد نیک‌دل، از شبکه چهار در حال پخش است.این مجله تصویری به ارائه تازه‌ترین اخبار و رویدادهای هنری می‌پردازد و در بخش‌های مختلف میزبان چهره‌ها و فعالان حوزه هنر است.

محمد نیک دل، تهیه‌کننده «مرصع»، درباره ساختار این برنامه گفت: این مجموعه یک مجله فرهنگی ـ هنری است و از صاحب‌نظران حوزه‌ه هنر دعوت به گفتگو می‌کند.

وی تصریح کرد: مرور رویدادهای هفته گذشته و همچنین اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های هنری پیشِ‌رو از بخش‌های ثابت «مرصع» خواهد بود.

این برنامه در انتخاب موضوع گفتگو اول به رویدادها و در بخش دوم میزبان گفتگوهای عمیق هنری است.

حسین مسافر آستانه و امین اشرفی (تئاتر)، محمدنژاد (طراح گرافیک و تصویر)، سید نوید بی‌بی‌شهربانویی (طراح گرافیک، نقاش و مدرس)، سیاوش ستاری (رئیس مرکز یونیمای ایران)، سید محمدعلی صدری‌نیا (کارگردان و مستندساز) و بهنام زنگی (مدیر مؤسسه فرهنگی هنری صبا) از جمله میهمانان فصل قبل این برنامه بوده اند.

تهیه‌کننده برنامه افزود: بسته به موضوع، امکان حضور دو مهمان نیز وجود دارد تا گفت‌وگوها از زاویه‌های مختلف دنبال شود. گزارش تصویری رویدادهای هنری هفته گذشته و بررسی برنامه‌های هفته پیش‌رو نیز در قالب آیتم «مجله تصویری رویدادها» پخش خواهد شد.

در همین ارتباط، تولید و پخش برنامه‌هایی با محوریت فرهنگ و هنر در رسانه ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این آثار می‌توانند هم حافظ هویت فرهنگی باشند و هم نقش مؤثری در ارتقای سلیقه هنری جامعه ایفا کنند. پرداختن به دغدغه‌های هنرمندان، حمایت از جریان‌های اصیل فرهنگی و آگاهی‌بخشی درباره رویدادهای هنری، به تقویت پیوند میان مخاطبان و خالقان آثار فرهنگی کمک می‌کند. چنین برنامه‌هایی فضایی فراهم می‌کنند تا هنر و اندیشه در سطح گسترده‌تری دیده و شنیده شود و در نتیجه، کیفیت گفت‌وگوی فرهنگی در جامعه ارتقا یابد.

«مرصع» با مدت‌زمان حدود ۸۰ دقیقه، جمعه هر هفته ساعت ۲۲:۳۰ به‌صورت زنده از شبکه چهار سیما روانه آنتن می‌شود.

