آیین افتتاح هفت پروژه آموزشی استان گلستان با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، استاندار گلستان با اشاره به دستاوردهای چشمگیر دولت چهاردهم در حوزه آموزش و ساخت فضاهای جدید آموزشی با کمک دولت و خیرین گفت: تنها مدرسه سنگی باقیمانده در استان برچیده شده است.
علیاصغر طهماسبی اظهار کرد: طبق تاکیدات رئیسجمهور، نهضت مدرسهسازی و انرژی پاک با جدیت در گلستان پیگیری میشود.
استاندار گلستان با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر از آغاز دولت چهاردهم اظهار کرد: روزانه معادل یک کلاس درس ساخته شده و ۵۵ مدرسه جدید در استان به بهرهبرداری رسیده و تا دهه فجر نیز ۳۵ مدرسه دیگر افتتاح خواهد شد تا عدالت آموزشی در سراسر استان محقق شود.
طهماسبی افزود: با تلاشهای انجامشده، دانشآموزان عشایر نیز از امکانات آموزشی و رفاهی مدرن برخوردار شدند و هیچ دانشآموزی از تحصیل بازنماند.
استاندار گلستان همچنین به حوزه انرژی پاک اشاره کرد و گفت: طرح آمایش سرزمینی انرژی خورشیدی تکمیل شده، معارضها برطرف گردیده و مجوزهای بینام از یک تا ۵۰۰ مگاوات صادر شده تا گلستان در تولید انرژی پاک پیشرو باشد.
اسکندر مومنی، وزیر کشور، صبح امروز دوشنبه در سفری یک روزه وارد گلستان شد و در فرودگاه بین المللی گرگان مورد استقبال استاندار و دیگر مسئولان این استان قرار گرفت.
شرکت در اجلاس شهرداران مراکز استانها از دیگر جمله برنامههای سفر وزیر کشور به گلستان است.
مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و حمید خواجهنژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، مومنی را در این سفر همراهی میکنند.
منبع: ایرنا