پرونده فقدان زن و دو فرزند با عملیات اطلاعاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف پرونده فقدان یک زن ۴۰ ساله و دو فرزند خردسالش خبر داد و گفت: در پی وصول یک فقره پرونده فقدان افراد به شکایت شاکی آقای ۴۵ ساله با هویت معلوم مبنی بر فقدان همسرو دو فرزند ۵ و ۱۰ ساله، رسیدگی به موضوع به‌طور ویژه در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

وی افزود: برابر اظهارات شاکی، همسر و فرزندانش از تاریخ دوم آذرماه با یک دستگاه خودروی سواری بی‌ام‌و مشکی رنگ از منزل خارج و به‌طور نامعلومی مفقود شده بودند. با تشکیل پرونده، موضوع به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع و تحت رسیدگی کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ نثاری ادامه داد: بلافاصله تیمی از کارآگاهان مجرب با انجام تحقیقات میدانی و محلی و بررسی اظهارات همسایگان و دوستان فرد فقدانی، به سرنخ‌هایی از وجود اختلافات خانوادگی میان زوجین دست یافتند. همچنین با بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل سکونت، خروج فقدانیان از منزل با خودرو مشخص شد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در ادامه، با بررسی سامانه‌های پلیسی، مسیر تردد خودرو تا بزرگراه کردستان شناسایی شد. همچنین با اقدامات اطلاعاتی و تحلیل داد‌های پلیسی، مشخص شد آخرین تردد فقدانیان در محدوده اتوبان کرج بوده است.

وی گفت: کارآگاهان در شاخه دیگه‌ی از تحقیقات خود در بررسی تراکنش‌های بانکی حساب فقدانی مشخص شد، پس از تاریخ اعلام فقدان، خرید‌هایی به‌صورت حضوری در یکی از فروشگاه‌های استان البرز ثبت شده بود. همین موضوع احتمال حضور فقدانیان در شهرستان کرج را تقویت کرد.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: با جمع‌بندی مستندات، انجام مراقبت‌های نامحسوس، رصد مراودات خانواده و اخذ نیابت قضایی، تیم‌های عملیاتی پلیس به شهرستان کرج اعزام شدند و پس از اشراف اطلاعاتی کامل، مخفیگاه فقدانیان شناسایی شد.

وی افزود: در عملیات انجام‌شده و با هماهنگی مقام قضایی، کارآگاهان با ورود به محل مورد نظر، زن و دو فرزندش را در داخل کمد دیواری منزل سالم کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: فرد فقدانی در تحقیقات اولیه اعلام داشت به دلیل اختلافات شدید خانوادگی و وارد آمدن آسیب‌های روحی و روانی از سوی همسرش، اقدام به ترک منزل کرده و قصد ادامه زندگی مشترک را نداشته است.

سرهنگ نثاری در پایان گفت: با تلاش چندساعته کارآگاهان پلیس و انجام اقدامات لازم، نهایتاً صلح و سازش میان طرفین برقرار و افراد فقدانی در صحت و سلامت کامل تحویل خانواده شدند. پرونده نیز جهت سیر مراحل قانونی به بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران ارسال شد.

توصیه‌های پلیسی

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع در پرونده‌های فقدانی، به شهروندان توصیه کرد:

• در صورت مفقود شدن اعضای خانواده، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا مراجعه به پلیس آگاهی اطلاع دهند و از تأخیر در اعلام فقدان خودداری کنند.

• خانواده‌ها از اختلافات حاد و حل‌نشده خانوادگی که می‌تواند منجر به ترک منزل یا بروز بحران‌های روحی و روانی شود، غافل نباشند و در صورت بروز مشکل، از ظرفیت مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی بهره‌مند شوند.

• شهروندان مراقب ارتباطات تلفنی و فضای مجازی افراد خانواده، به‌ویژه زنان و کودکان باشند و در صورت مشاهده تماس‌ها یا ارتباطات مشکوک، مراتب را به پلیس گزارش دهند.

• پلیس از شهروندان درخواست می‌کند به منظور تسریع در روند رسیدگی، با مأموران همکاری لازم را داشته و از ارائه اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت خودداری کنند.

• در صورت خروج ناگهانی اعضای خانواده از منزل با خودرو، شماره پلاک، مسیر احتمالی و هرگونه اطلاعات تکمیلی را در اختیار پلیس قرار دهند تا اقدامات اطلاعاتی به‌سرعت انجام شود.

سرهنگ نثاری در پایان تأکید کرد: همکاری شهروندان با پلیس، نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف سریع پرونده‌های فقدانی و پیشگیری از وقوع آسیب‌های جدی دارد.