باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی ضمن بازدید میدانی از روند اجرای عملیات آغاز سرشماری زمستانه پستانداران در استان گفت: این عملیات در زیستگاه‌های مهم از جمله منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال، منطقه حفاظت شده دربند مشکول شهرستان کوثر و زیستگاه‌های شکار ممنوع منطقه از ۲۳ آذر ماه آغاز شده و تا ۲۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

او با اشاره سرشماری پاییزه پستانداران شاخص منطقه (کل و بز) افزود: کل و بز، گرگ، خرس قهوه‌ای و سایر پستانداران بزرگ در این دوره ثبت و شمارش می‌شوند و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری‌های حفاظتی در سال آینده خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه سرشماری امسال با مشارکت بیش از ۵۰ نفر انجام می‌شود، گفت: کارشناسان محیط زیست طبیعی، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل، یک تیم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، دو تیم معین از یگان حفاظت محیط زیست استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان، محیط بانان بازنشسته، فعالان محیط زیست و جوامع محلی در این طرح حضور دارند که این مشارکت ظرفیت ارزشمندی برای پایش مستمر زیستگاه‌ها به شمار می‌رود.

سفیدی بیان کرد: در این عملیات ۱۰ تیم تخصصی و همچنین یک تیم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور وارد مناطق مختلف شده و در کنار روش‌های میدانی، از تجهیزات پیشرفته شامل پهپاد، دوربین‌های p۱۰۰۰، دوربین دید در شب و دیگر ابزار‌های نوین رصد استفاده می‌شود که دقت سرشماری و پوشش مناطق صعب‌العبور را افزایش می‌دهد.

او تصریح کرد: داده‌های مربوط به مشاهده پستانداران، پرندگان و خزندگان در سامانه جامع محیط زیست ثبت می‌شود تا امکان تحلیل‌های دقیق جمعیتی و برنامه‌ریزی در مدیریت زیستگاه‌ها فراهم شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با قدردانی از مشارکت‌کنندگان اعلام کرد: سرشماری طبق برنامه ادامه دارد و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از همراهی جوامع محلی و تشکل‌های مردمی استقبال می‌کند چرا که حضور مردم ضامن موفقیت طرح‌های حفاظت از حیات‌وحش است.

منبع: محیط زیست