رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان،بابک هدائی با هشدار نسبت به خطرات مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، از وقوع یک مورد مسمومیت با این گاز در شهرستان دیواندره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  بابک هدائی اظهار کرد: در ساعت ۲۲:۳۵ شامگاه روز جمعه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر بروز علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در زرینه، به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام گردید.

هدائی افزود: در این حادثه، سه نفر از اعضای یک خانواده دچار علائم خفیف مسمومیت با گاز CO شده بودند که پس از حضور کارشناسان اورژانس و انجام بررسی‌ها و معاینات اولیه، هر سه مصدوم در محل به صورت سرپایی درمان شدند.

وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست با نصب و بررسی منظم تجهیزات استاندارد و تهویه مناسب، از بروز حوادث ناگوار ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن پیشگیری کنند.

برچسب ها: کردستان ، مسمومیت ، گاز
خبرهای مرتبط
باحضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی
بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج به بهره‌برداری رسید
افزایش مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در کردستان
مسمومیت ۸ دانش‌آموز بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن در خوابگاه شبانه‌روزی دیواندره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لزوم ریسک‌پذیری در مدیریت اموال مازاد دولتی؛ تعلل در اجرا پذیرفته نیست
آخرین اخبار
لزوم ریسک‌پذیری در مدیریت اموال مازاد دولتی؛ تعلل در اجرا پذیرفته نیست
اعتکاف امسال با رویکرد فرهنگی و متناسب با ذائقه نسل نو برگزار شود
تأکید معاون استاندار کردستان بر مردمی‌سازی برنامه‌های هفته مقاومت
هشدار اورژانس کردستان نسبت به خطر "قاتل خاموش" پس از مسمومیت یک خانواده در دیواندره
کمبود زمین چالش اجرای کامل قانون جوانی جمعیت در کردستان
برگزاری جلسه مشترک کمیته زیرساخت ستاد اربعین کردستان و شهرستان مریوان