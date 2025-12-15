باشگاه خبرنگاران جوان؛ بابک هدائی اظهار کرد: در ساعت ۲۲:۳۵ شامگاه روز جمعه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر بروز علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در زرینه، به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام گردید.

هدائی افزود: در این حادثه، سه نفر از اعضای یک خانواده دچار علائم خفیف مسمومیت با گاز CO شده بودند که پس از حضور کارشناسان اورژانس و انجام بررسی‌ها و معاینات اولیه، هر سه مصدوم در محل به صورت سرپایی درمان شدند.

وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست با نصب و بررسی منظم تجهیزات استاندارد و تهویه مناسب، از بروز حوادث ناگوار ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن پیشگیری کنند.