باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان فلسفی نایب‌رئیس اول گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی در رادیو گفت‌و‌گو درباره سفر اخیر رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی به تهران و چشم‌انداز گسترش تعاملات همه‌جانبه میان دو کشور گفت: این نخستین سفر رسمی در سطح عالی از جانب اتیوپی در بیش از شصت سال گذشته به شمار می‌رود و زمینه‌ساز شکل‌گیری روابط جدید سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان تهران و آدیس‌آبابا خواهد بود.

فلسفی اظهار کرد: در چند دهه گذشته، شناخت عمومی از قاره آفریقا عمدتاً بر پایه تصویر کشور‌های فقیر شکل گرفته است، درحالی‌که واقعیت این قاره بسیار متفاوت است؛ آفریقا سرزمینی پر از فرصت‌های اقتصادی و منابع طبیعی دست نخورده است و خاک حاصل‌خیز، آب فراوان و بارش‌های مکرر از ویژگی‌های برجسته آن به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبعی و محیط زیست در مجلس بیان کرد: نگاه ایران به قاره آفریقا باید دچار تحول شود و سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی باید متناسب با ظرفیت‌های واقعی آفریقا بازنگری شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: تعاملات ایران با کشور‌های آفریقایی طی سال‌های گذشته روندی روبه‌رشد داشته و اکنون نیز با سفر رئیس مجلس اتیوپی به تهران، فرصت تازه‌ای برای توسعه روابط ایجاد شده است؛ به‌ویژه آنکه چند ماه پیش، سفر رسمی آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به اتیوپی راه را برای گفت‌و‌گو‌های مؤثر بازکرده بود.

فلسفی گفت: سفر اخیر رئیس مجلس اتیوپی در پاسخ رسمی به دعوت ایران انجام شده و نتیجه آن امضای تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و امنیتی بوده است.

نایب‌رئیس اول گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی درباره زمینه‌های تجارت و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بیان کرد: اتیوپی و بسیاری از کشور‌های آفریقایی، ضمن برخورداری از ظرفیت‌های بالا در بخش تولید و کشاورزی، برای تأمین برخی نیاز‌های صنعتی و مصرفی خود وابسته به واردات هستند ازاین‌رو، تجار و تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب، سهمی مؤثر در بازار‌های آفریقا ایفا کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبعی و محیط زیست در مجلس تصریح کرد: بر اساس گفت‌و‌گو‌های انجام شده در دیدار با رئیس مجلس اتیوپی، طرف اتیوپیایی قول داده است روند ورود محصولات ایرانی از مسیر‌های گمرکی تسهیل شود تا حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور با سهولت بیشتری صورت گیرد.

فلسفی با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی یکی از مصادیق همکاری اقتصادی پایدار میان دو ملت است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر کشور‌های مختلف ازجمله هند و برخی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس برای اجاره زمین‌های کشاورزی در اتیوپی اقدام کرده‌اند، زیرا این کشور از نظر منابع آبی و بارش وضعیت مطلوبی دارد. این مدل سرمایه‌گذاری می‌تواند برای بخش خصوصی ایران نیز فرصتی ارزشمند باشد تا در زمین‌های حاصل‌خیز اتیوپی محصول تولید کرده سپس آن را برای تأمین نیاز‌های داخلی ایران وارد کند.

نایب‌رئیس اول گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی بیان کرد: نگاه ما به گردشگری باید فراگیر باشد؛ گردشگری تنها محدود به حضور توریست‌های اروپایی نیست. گردشگرانی از هر نقطه جهان، ازجمله قاره آفریقا، می‌توانند با سفر به ایران موجب رونق بیشتر اقتصادی شوند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ایران از نظر میراث‌فرهنگی و تاریخی، در میان ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد و آمادگی بالایی برای جذب گردشگران آفریقایی دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبعی و محیط زیست در مجلس گفت: یکی از تصمیمات مهم در دیدار اخیر دو رئیس مجلس، گسترش روابط پارلمانی بین نمایندگان دو کشور بود. قرار شده است در آینده نزدیک گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در قالب گروه دوستی پارلمانی به اتیوپی اعزام شوند تا زمینه ارتباط مردمی و نمایندگی ملت‌ها قبل از سطح دولتی توسعه یابد.

فلسفی تأکید کرد: گسترش تعاملات مردمی و پارلمانی می‌تواند پایه‌ای محکم برای روابط سیاسی و اقتصادی آینده باشد و از حالت رسمی دولت‌محور فراتر رود.

این نماینده مجلس بیان کرد: مسیر گسترش همکاری‌ها میان تهران و آدیس‌آبابا در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و پارلمانی باید با سرعت بیشتری پیگیری شود و نگاه ایران به قاره آفریقا باید مبتنی بر شناخت فرصت‌ها و ظرفیت‌ها باشد، نه بر پایه کلیشه‌های فقر و محرومیت، زیرا آفریقا امروز موتور بالقوه‌ای برای رشد اقتصادی و تعاملات بین‌المللی محسوب می‌شود.