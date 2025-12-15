باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور در همایش ملی پژوهش و فناوری و دستاوردهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی با بیان اینکه یکی از یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه بشر امنیت غذایی است، گفت: امروز جهان در معرض ناامنی قرار دارد که براین اساس جهان جدید و پست‌مدرن با ناامنی‌هایی همراه است. زمانی به دلیل بیماری، خشکسالی و قحطی انسان‌های زیادی تلف می‌شدند، اما امروز به مدد فناوری این عوارض کاهش یافته است.

به گفته وی، اکنون در جهان کمتر شاهد سوءتغذیه نسبت به قبل هستیم چراکه دستاوردهای علمی سبب شده بخشی از ناامنی‌ها کاهش پیدا کند، اما همین دستاوردهای علمی و فناوری مدرن خود مخاطراتی را در سطح جهان به وجود آورده‌اند.

هاشمی با بیان اینکه تحلیلگران و جامعه‌شناسانی مانند گیدنز نام جامعه جدید را جامعه پرمخاطره گذاشته‌اند، افزود: این مخاطرات ناخواسته به دست بشر ایجاد شده که پیامدهایی مثل تغییرات اقلیمی محصول صنعت است. اگر امروز آمریکا و چین در حال رقابت در حوزه صنعت در سطح جهانی هستند میدان رقابت دیگر آنها تخریب محیط زیست است.

این مقام مسئول با بیان اینکه به میزان محصولات صنعتی، گازهای گلخانه ای تولید و تغییرات اقلیمی را بوجود آورده است، گفت: در فرآیند بهره‌گیری از طبیعت، عوارض و پیامدهای خود را هم دارد، از این‌رو، جهان امروز در معرض مخاطره و ریسک قرار دارد که به اتکا علم و فناوری برای تولید محصولات بیشتر است.

وی با تاکید بر عدالت‌محوری در بهره‌گیری از طبیعت بیان کرد: عدم رعایت عدالت پیامدهای خود را دارد و این امر فقط مربوط به کشورهای جنوبی کره زمین نیست و کشورهای توسعه‌یافته در شمال کره زمین را هم درگیر کرده است.

هاشمی ادامه داد: این امر امنیت غذایی را تهدید می‌کند که تلاشگران این حوزه مجاهدان هستند که کار بزرگی برای جامعه رقم می‌زنند. اما نیاز به فناوری داریم که کمترین عوارض را به دنبال داشته باشد.

معاون فرهنگی معاون اول رئیس جمهور به برخی موازی‌کاری ها در حوزه تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در کشور مربوط به موازی‌کاری در انجام برنامه‌ها است؛ بنابراین برای انجام کارهای بهینه و عدم هدررفت انرژی و منابع باید بین نهادها هم‌افزایی بیشتر وجود داشته باشد.