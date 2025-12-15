باشگاه خبرنگاران جوان، اسکندر مومنی روز دوشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های آموزشی استان گلستان همچنین با تجلیل از نقش تاریخی و برجسته گلستان در فرهنگ، اقتصاد و دانش کشور، این استان را «نگارستان ایران» نامید و گفت: سرمایه‌گذاری در این خطه، بدون تردید سودآور و با بازگشت بالا خواهد بود.

وی افزود: گلستان سهم بسیار بالایی در فرهنگ، اقتصاد، دانش و بسیاری بخش‌های دیگر کشور دارد، اما شاید به اندازه سهمی که ایفا می‌کند، از منابع و امکانات ملی برخوردار نشده باشد که وظیفه داریم با تدابیر رئیس‌جمهور و هماهنگی وزارتخانه‌ها، سهم خود را در توسعه گلستان ادا کنیم تا مردم این استان روزبه‌روز پیشرفت را احساس کنند.

مؤمنی به پویش ملی ایران جان به عنوان همکاری مشترک وزارت کشور و صدا و سیما اشاره کرد و گفت: این پویش که از سال گذشته آغاز شده و هر مرحله بهتر از قبل اجرا می‌شود، گوشه‌ای از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نقش تاریخی گلستان را به ملت ایران نشان داد که امیدواریم این برنامه فرصتی برای بخش دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد کند تا با شناخت دقیق‌تر، در این استان سرمایه‌گذاری کنند چرا که هر سرمایه‌ای در گلستان، سود تضمینی دارد.

وی امنیت پایدار گلستان را ستود و افزود: با تلاش دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، نظامی و شورای تأمین، گلستان به کریدور امن شرق به غرب تبدیل شده و مسیر اصلی بسیاری از زائران مشهد مقدس است.

به گفته وزیر کشور، ظرفیت‌های عظیم در گردشگری، کشاورزی، دامداری، محصولات باغی و صنایع متنوع، گلستان را به فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

مؤمنی تأکید کرد: تردد بالای زائران مشهد مقدس از گلستان فرصت بزرگی است، اما مدت توقف آنها کوتاه است که باید دست به دست هم دهیم و زیرساخت‌های گردشگری را تقویت کنیم تا مسافران و زائران بیش از پیش از زیبایی‌های نگارستان ایران بهره ببرند و این زیبایی‌ها تنها به مسیر جاده اصلی محدود نشود.

وی پیشرفت کشور و استان‌ها را در گرو جذب سرمایه داخلی و خارجی دانست و گفت: گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گلستان به خوبی شناسایی شده و سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان مقیم خارج و گلستانی‌های خارج از کشور نیز شناخته شده‌اند.

وزیر کشور همچنین عدالت آموزشی و بهره‌برداری از انرژی‌های پاک را دو اولویت کلیدی دولت برشمرد و تأکید کرد: این اقدامات، آینده کشور را در دستان نسل جوان و با تکیه بر منابع پایدار می‌سازد.

وی گفت: عدالت آموزشی شامل دو بخش زیرساخت‌های سخت‌افزاری مانند ساخت مدرسه در سراسر کشور و تحول نرم‌افزاری در محتوای آموزشی است و باید بدانیم آینده ایران باید در میان دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان جست‌و‌جو کرد و هر اقدامی امروز انجام دهیم، فردا محصول آن را برداشت خواهیم کرد.

وزیر کشور با اشاره به دستاورد‌های گلستان در این حوزه، تأکید کرد: از دهه فجر سال گذشته تاکنون، ۵۵ مدرسه افتتاح شده و تا دهه فجر امسال، ۳۵ مدرسه دیگر آماده بهره‌برداری است و گزارش‌ها نشان می‌دهد روزانه معادل یک کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شده که نشان‌دهنده همت بالای مسئولان استان است.

مؤمنی اولویت دوم دولت را انرژی‌های پاک و غیرفسیلی دانست و افزود: انرژی‌های فسیلی میراث مشترک نسل‌های کنونی و آینده است و نباید بی رویه مصرف شوند چرا که هزینه استخراج و بهره‌برداری از آنها بالا و تبعات زیست‌محیطی زیادی دارد، اما انرژی خورشیدی نعمتی بیکران از سوی خداوند است.

وی ادامه داد: راه اندازی انرژی خورشیدی هزینه اولیه بالایی می‌خواهد، اما مواد اولیه رایگان و هزینه نگهداری بسیار پایینی دارد ضمن اینکه مستقیماً با سلامت مردم مرتبط است.

مومنی با ستایش توجه به پروژه‌های کوچک‌مقیاس، توصیه کرد: هم به پروژه‌های بزرگ‌مقیاس (وصل به شبکه سراسری) و هم کوچک‌مقیاس (نقطه‌ای و سلولی) توجه شود.

وزیر کشور پیشنهاد کرد همه مدارس جدید به پنل‌های خورشیدی مجهز شوند تا در فصل‌های کمبود برق، دانش‌آموزان از تحصیل محروم نشوند.

