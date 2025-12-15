مدیرعامل شرکت گاز اردبیل گفت: گاز ۱۶ مشترک اداری و پرمصرف عمومی در اردبیل به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معرفت خدابنده جلودار گفت: امسال با آغاز فصل سرما میزان مصرف گاز دستگاه‌های اداری و مراکز آموزشی، ورزشی و فرهنگی استان در اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر کنترل و مدیریت مصرف، مراکز آموزشی، ورزشی و مذهبی ۲ هزار و ۵۰۰ بار پایش شد.

او افزود: بیشترین تعداد پایش‌ها به ترتیب مربوط به شهرستان اردبیل با ۵۵۵ مورد، شهرستان پارس‌آباد با ۳۰۸ مورد، شهرستان گرمی با ۲۷۳ مورد و شهرستان مشگین‌شهر با ۲۰۴ مورد بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز اردبیل گفت: تیم‌های پایش شرکت گاز استان اردبیل به صورت مستمر با حضور میدانی در ادارات و مراکز آموزشی، ورزشی و مذهبی دمای محیط را کنترل می‌کنند و از مشترکین درخواست می‌شود با رعایت دمای استاندارد و مدیریت مصرف در تأمین پایدار گاز طبیعی در فصل سرد با شرکت گاز همکاری کنند.

منبع: شرکت گاز