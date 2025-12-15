شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از ایجاد بوی تعفن در رودخانه بولک شهرستان بابل استان مازندران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رودخانه بولک که یکی از سرشاخه‌های سجاد رود در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل استان مازندران است در روز‌های اخیر با بحران جدی فاضلاب رو‌به‌رو شده و بوی بد آن گردشگران را آزار می‌دهد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

فاجعه زیست محیطی برای رودخانه بولک در بندپی شرقی شهرستان بابل این روز‌ها باران که می‌بارد، باید بوی طراوت بدهد، اما در حریم رودخانه بولک بوی تعفن فاضلاب پیچیده است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی

