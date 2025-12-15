قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر قزوین از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام کلاهبرداری ۶ هزار میلیارد ریالی نماینده شرکت آرامیس خودرو البرز با حضور متهم، وکیل مدافع و تعدادی از شاکیان در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بابایی قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر قزوین با اشاره به ۴۰۰ شاکی پرونده کلاهبرداری ۶ هزار میلیاردی خودرو در قزوین گفت: متهم پرونده در ابتدا به عنوان بازاریاب و سپس نماینده شرکت "آرامیس خودرو البرز" که فعالیت اصلی آن در استان البرز متمرکز بوده، در شهرستان تاکستان فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: متهم در ابتدا، بدون ثبت شخصیت حقوقی جدید، به صورت شخصی اقدام به انعقاد قرارداد‌های مشارکت مدنی، مضاربه و پیش‌فروش خودرو با سرمایه‌گذاران نمود و موفق به جذب سرمایه‌ای بیش از ۶ هزار میلیارد ریال از حدود ۴۰۰ نفر شد.

این مقام قضایی افزود: شواهد پرونده و بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که فعالیت‌های وی فاقد پشتوانه اقتصادی واقعی بوده و وجوه دریافتی به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خودرویی، صرف خرید املاک و خودرو‌های لوکس برای خود متهم و پرداخت سود‌های غیرمتعارف به سرمایه‌گذاران اولیه شده که این شیوه عمل مصداق "تجهیز و جذب سرمایه غیرمجاز" ارزیابی می‌شود.

قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین اضافه کرد: این پرونده که متهم در آن به اتهام مباشرت در کلاهبرداری تحت تعقیب است، پس از اخذ آخرین اظهارات طرفین و رفع نقایص، رای قطعی آن صادر خواهد شد.

منبع روابط عمومی دادگستری قزوین