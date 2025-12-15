تیم فوتبال استقلال در نیم فصل لیگ برتر فوتبال مهاجم خارجی خود را از دست می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از جدایی اندونگ از تیم فوتبال استقلال که قراردادش را یکطرفه فسخ کرد به احتمال زیاد یک خارجی دیگر این تیم نیز از استقلال جدا می‌شود.

داکنز نازون مهاجم تیم فوتبال استقلال در زمان حضورش در این تیم عملکرد مناسبی نداشته است و سرمربی پرتغالی استقلال قصد دارد به جای این بازیکن یک مهاجم دیگر جذب کند، اما مهم این است که تا آن زمان مشکل پنجره بسته نقل و انتقالاتی استقلال حل می‌شود یا خیر؟

البته گفته می‌شود مهاجم تیم فوتبال استقلال از باشگاه‌های ترکیه‌ای پیشنهاد دارد و در صورت جدی شدن این پیشنهاد پس از اندونگ، نازون هم از این تیم جدا می‌شود و البته موسی جنپو دیگر خارجی تیم فوتبال استقلال هم عملکرد مناسبی نداشته و شاید گزینه سوم هم برای جدایی در نیم فصل این بازیکن باشد، اما استقلال در نهایت از لحاظ مالی برای جدایی این بازیکن ضرر خواهد کرد.

