تصاویری زیبا از طبیعت پاییزی جلفا

لحظاتی از طبیعت پاییزی جلفا را در این ویدئو مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند پرهام دیباج، کارشناس و فعال محیط زیست، از طبیعت زیبا و آرام بخش و مناطق دیدنی و گردشگری جلفا را می بینید.

 

