باشگاه خبرنگاران جوان - راب راینر، کارگردان فیلم‌های محبوبی چون «وقتی هری سالی را دید»، «میزری»، «با من بمان» و «عروس شاهزاده» در سن ۷۸ سالگی درگذشت. پیکر او به همراه پیکر همسرش میشل سینگر راینر ۶۸ ساله در خانه‌شان پیدا شده و مقام‌های پلیس از بررسی یک «قتل احتمالی» خبر داده‌اند.

نخستین گزارش‌ها عصر یکشنبه منتشر شد؛ زمانی که مأموران پس از تماس برای درخواست کمک پزشکی، وارد خانه‌ای متعلق به راینر در منطقه برنت‌وود لس‌آنجلس شدند و با اجساد یک مرد ۷۸ ساله و یک زن ۶۸ ساله روبه‌رو شدند.

اداره پلیس لس‌آنجلس تایید کرد که کارآگاهان بخش قتل و سرقت، این پرونده را به‌عنوان قتل ظاهری در دست بررسی دارند. برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که آثار جراحات حمله با چاقو روی بدن این دو مشاهده شده است.

سخنگوی خانواده راینر با صدور بیانیه‌ای مرگ آن‌ها را تأیید کرد و گفت: «با اندوهی عمیق، درگذشت غم‌انگیز میشل و راب راینر را اعلام می‌کنیم. از این فقدان ناگهانی دل‌شکسته‌ایم و در این دوران فوق‌العاده دشوار، درخواست حفظ حریم خصوصی را داریم.»

آلن همیلتون، کارآگاه ارشد پلیس لس‌آنجلس نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و گفت: «در حال حاضر، پلیس لس‌آنجلس به‌دنبال مظنون یا فرد خاصی نیست و تا تکمیل روند تحقیقات، چنین اقدامی نخواهد کرد.»

به گفته او، اعضای خانواده مورد مصاحبه قرار می‌گیرند، اما «هیچ‌کس بازداشت نشده و هیچ فردی به‌عنوان مظنون مورد بازجویی قرار نگرفته است.»

راب راینر از سال ۱۹۸۹ با میشل سینگر راینر که یک عکاس بود، ازدواج کرده بود. آن‌ها هنگام کار راینر بر روی فیلم «وقتی هری سالی را دید» با یکدیگر آشنا شدند؛ فیلمی که این هنرمند با همکاری دوست نزدیکش نورا افرون ساخت.

راب راینر فرزند کارل راینر، کمدین برجسته، و استل ربُست، خواننده، بود. او در سال ۱۹۴۷ در برانکس نیویورک متولد شد. فعالیت حرفه‌ای‌اش را در دهه ۱۹۶۰ با بازیگری آغاز کرد و با نقش مایکل استیویچ در تمام ۹ فصل سریال مشهور «همگی در خانواده» به شهرت رسید. او برای این نقش دو جایزه امی از پنج نامزدی و همچنین پنج نامزدی گلدن گلوب دریافت کرد.

راینر نخستین فیلم بلند خود را در مقام کارگردان در سال ۱۹۸۴ با شبه‌مستند محبوب «این اسپاینال تپ است» ساخت؛ فیلمی درباره یک گروه هوی‌متال بریتانیایی دست‌وپاچلفتی. پس از آن، دوران درخشانی از موفقیت‌ها را تجربه کرد و چند فیلم از جمله «با من بمان» (۱۹۸۶)، «عروس شاهزاده» (۱۹۸۷)، «وقتی هری سالی را دید» (۱۹۸۹) را ساخت که اغلب در فهرست بهترین کمدی‌های رمانتیک تاریخ قرار می‌گیرد، «میزری» (۱۹۹۰) و «چند مرد خوب» (۱۹۹۲) از میان ساخته‌های او نامزد اسکار بهترین فیلم شد.

از دیگر فیلم‌های کارگردانی‌شده توسط راینر می‌توان به «رئیس‌جمهور آمریکایی» (۱۹۹۵)، «فهرست آرزوها» (۲۰۰۷) و آخرین فیلمش «اسپاینال تپ ۲: پایان ادامه دارد» (۲۰۲۵) اشاره کرد. او در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود چهار بار نامزد گلدن گلوب بهترین کارگردانی و سه بار نامزد جوایز انجمن کارگردانان آمریکا شد.

راینر در کنار کارگردانی، به بازی در نقش‌های کوتاه نیز ادامه داد؛ از جمله در فیلم‌ها و سریال‌هایی چون «بی‌خوابی در سیاتل»، «کارت‌پستال‌هایی از لبه پرتگاه»، «باشگاه همسران اول»، «گرگ وال‌استریت»، «نیو گرل» و «خرس». او همچنین بارها در قالب خودش در مجموعه‌های طنزی مانند «۳۰ راک»، «سیمپسون‌ها»، «هانا مونتانا»، «نمایش لری سندرز» و «زیاد ذوق‌زده نشو» ظاهر شد.

او از بنیان‌گذاران شرکت «Castle Rock Entertainment» نیز بود؛ شرکتی که آثاری چون «رستگاری در شائوشنک»، «ساینفلد»، «در خط آتش»، «شهرنشین‌ها»، «لون استار» و «دوشیزه مهربان» را تولید کرد.