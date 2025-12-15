تراکتور و پرسپولیس قرار است روز پنجشنبه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف هم بروند، اما تا این لحظه مکان برگزاری آن مشخص نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو تیم تراکتور و پرسپولیس قرار است روز پنجشنبه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف هم بروند، اما تا این لحظه مکان برگزاری آن مشخص نیست.

این دیدار قرار بود در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و با حضور ۶ هزار هوادار برگزار شود، اما شب گذشته بیانیه‌ای از سوی محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور در رسانه رسمی این باشگاه منتشر شد که دیگر بازی‌های تراکتور در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار نمی‌شود و همین موضوع باعث گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ورزشگاه میزبان این دیدار شد.

گفته می‌شود شورای تامین آذربایجان شرقی، باشگاه تراکتور و سازمان لیگ در نهایت قرار است امروز با توجه به شرایط موجود میزبان این بازی را مشخص کنند و احتمال می‌رود در نهایت همان بنیان دیزل مجوز برگزاری بازی را بگیرد و تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس در همین ورزشگاه دیدار جام حذفی در مرحله یک هشتم را برگزار کنند.

