باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری- در مدرسه مهربانی دانش آموزان یاد میگیرند قبل از جمع وتفریق دلهایشان را جمع کنند درحیاطش سفرهای پهن میشود به وسعت مهربانی برای شب چله کودکانی که نان آور خانواده هستند.
دانش آموزان کرجی برای هم نوعان خود که در بیرون از خانه کار می کنند و توانایی تدارک شب یلدا را ندارند هدایایی جمع کردند تا در بین کودکان کار تقسیم کنند.