صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

باشگاه خبرنگاران جوان - عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآورد‌های بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند.

به اهتمام حسابرسان این نهاد نظارتی صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی (۳۴۲ مورد) و ۱۲۹۸ مورد از شرکت‌های شبه‌دولتی، در اجرای جز (۱) بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳، مورد بررسی قرار گرفت. 

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نشان می‌دهد که عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآورد‌های بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند و ۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده شناسایی شده‌اند.
 
دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات، از تداوم بررسی عملکرد این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ خبرداد و با اشاره به بهره‌وری پایین، عدم شفافیت و تداوم زیان‌دهی در این بنگاه‌ها، بر ضرورت عزم دولت در واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد.

