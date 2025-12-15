باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پایش واحدهای عرضه کننده آفتکشهای کشاورزی در استان که سازمان حفظ نباتات کشور مجری برگزاری آن است، در راستای تأمین امنیت غذایی و مقابله با آفت کشهای تقلبی و غیرمجاز کشاورزی اجرا میشود.
او افزود: این رزمایش طی روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۴ و ۲۵ آذر ماه) با شعار «پایش آفت کش ها، کشاورزی ایمن، سلامت، امنیت غذایی» اجرا میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از فعال شدن ۱۷ اکیپ پایش در سطح ۱۷ شهرستان خبر داد و تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با اعضای اکیپ متشکل از نمایندگان سازمان حفظ نباتات، حراست، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و با همراهی سایر دستگاههای نظارتی و انتظامی از جمله تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن انجام شده است.
محمدی هدف از اجرای این مانور را صیانت از حقوق عامه و ارتقای امنیت غذایی و تشدید نظارت و ساماندهی زنجیره توزیع و عرضه آفت کشها دانست و ادامه داد: بازدید از واحدهای زنجیره تأمین و توزیع آفت کشهای کشاورزی شامل داروخانههای گیاه پزشکی، دفاتر خدمات کشاورزی، تعاونیهای روستایی، کارگزاریهای توزیع نهادههای کشاورزی و ... جهت کنترل حلقههای تدارک، توزیع و عرضه در زنجیره تأمین آفت کشها و شناسایی، کشف و توقیف آفت کشهای ممنوعه و غیرمجاز به ویژه آفت کشهای کلرپیریفوس، قرص برنج، دیازینون و پاراکوات و آفت کشهای قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشته در دستور کار است.
او همچنین با بیان اینکه این مانور ۳۹۲ واحد عرضه کننده آفتکشهای کشاورزی در گیلان را در بر میگیرد، گفت: در اجرای مانور سراسری کنترل واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی دوره قبل، ۲۴ واحد استان اخطار گرفتند.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان