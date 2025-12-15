رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: بر اساس برآوردها، ایران طی ۳۰ سال آینده وارد مرحله بحرانی در حوزه سالمندی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید فولادیان در نشست با پژوهشگران حوزه سالمندی با تاکید بر رویکرد پژوهشمحور در مواجهه با بحران سالمندی افزود: درحال برنامهریزی برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سالمندی در سال آینده هستیم.
وی خاطرنشان کرد: معرفی سالمندی بهعنوان یک مسئله اجتماعی و جلب مشارکت عمومی از اهداف اصلی این برگزاری فیلم کوتاه در حوزه سالمندی است.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در ادامه از طراحی و راهاندازی یک داشبورد اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه سالمندی خبر داد و آن را ابزاری مهم برای تصمیمسازی علمی و سیاستگذاری دقیق در این حوزه دانست.
فولادیان تاکید کرد: بهرهگیری از پژوهش، مشارکت سازمانهای مردمنهاد و استفاده از فناوریهای نوین برای مدیریت آینده سالمندی ضرورت بسیاری دارد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد افزود: تشکلها (NGO ها) به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه و درک عمیق از مسائل، میتوانند نقش مؤثری در حل چالشهای سالمندی ایفا کنند و امروز بیش از هر زمان دیگری به ایدههای نو و خلاقانه نیاز داریم.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور همچنین از پژوهشگران خواست فهرست تحقیقات و مطالعات انجامشده خود در حوزه سالمندی را برای بهرهبرداری و انتشار در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
منبع: سازمان بهزیستی