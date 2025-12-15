رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: بر اساس برآوردها، ایران طی ۳۰ سال آینده وارد مرحله بحرانی در حوزه سالمندی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید فولادیان در نشست با پژوهشگران حوزه سالمندی با تاکید بر رویکرد پژوهش‌محور در مواجهه با بحران سالمندی افزود: درحال برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سالمندی در سال آینده هستیم.

وی خاطرنشان کرد: معرفی سالمندی به‌عنوان یک مسئله اجتماعی و جلب مشارکت عمومی از اهداف اصلی این برگزاری فیلم کوتاه در حوزه سالمندی است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در ادامه از طراحی و راه‌اندازی یک داشبورد اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه سالمندی خبر داد و آن را ابزاری مهم برای تصمیم‌سازی علمی و سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه دانست.

فولادیان تاکید کرد: بهره‌گیری از پژوهش، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت آینده سالمندی ضرورت بسیاری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: تشکل‌ها (NGO ها) به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه و درک عمیق از مسائل، می‌توانند نقش مؤثری در حل چالش‌های سالمندی ایفا کنند و امروز بیش از هر زمان دیگری به ایده‌های نو و خلاقانه نیاز داریم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور همچنین از پژوهشگران خواست فهرست تحقیقات و مطالعات انجام‌شده خود در حوزه سالمندی را برای بهره‌برداری و انتشار در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، سالمندی جامعه
خبرهای مرتبط
بیشترین مشکلات زوجین جوان چیست؟
۴۶ دستگاه آماده استخدام افراد دارای معلولیت/ بیکاری ۲۰ هزار معلول دارای مدرک دانشگاهی
معافیت مالیاتی برای خیرین بهزیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
می‌خواستم خانه مقتول را برای عروسی اجاره کنم
سفارش سرقت گوشی در ایران فروش در افغانستان
کشف پرونده فقدان زن و دو فرزند با عملیات اطلاعاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ
بیشترین وقوع تصادفات پایتخت در مبادی ورودی‌های شهر
تردد بین خطوط عامل کاهش ترافیک و تسهیل در تردد
ثبت نام ۶۷ هزار نفر در کاروان‌های حج ۱۴۰۵
ضرورت جامع‌نگری در تدوین لوایح قانونی به‌ویژه در حوزه کیفری بین‌المللی
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
سینما و هنر گنجینه دفاع مقدس را در قاب تصویر بیاورند
کشف و دستگیری متهمان پرونده درگیری منجر به قتل در شرق تهران
آخرین اخبار
«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب
با پدیده «جوانمرگی» در تصادفات مواجه هستیم/ بیش از ۶۰ درصد جانباختگان در سن کار قرار دارند
کشف و دستگیری متهمان پرونده درگیری منجر به قتل در شرق تهران
کشف پرونده فقدان زن و دو فرزند با عملیات اطلاعاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ
ورود ۵ اتوبوس برقی داخلی به خط جمهوری-بهارستان/ سرانجام اتوبوس‌های خراب شده در اربعین چه شد؟
می‌خواستم خانه مقتول را برای عروسی اجاره کنم
ضرورت جامع‌نگری در تدوین لوایح قانونی به‌ویژه در حوزه کیفری بین‌المللی
سفارش سرقت گوشی در ایران فروش در افغانستان
سینما و هنر گنجینه دفاع مقدس را در قاب تصویر بیاورند
تردد بین خطوط عامل کاهش ترافیک و تسهیل در تردد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بیشترین وقوع تصادفات پایتخت در مبادی ورودی‌های شهر
ثبت نام ۶۷ هزار نفر در کاروان‌های حج ۱۴۰۵
تأکید دادستانی بر تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان
آماده‌باش سراسری هلال‌احمر در پی هشدار هواشناسی/ خطر وقوع سیل در ۴ استان
اختصاص زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در کشور
آمار امیرحسین ثابتی درباره تعداد زندانیان مهریه با آمار واقعی اختلاف فاحش دارد
هشدار عضو شورای شهر تهران درباره تشدید خطر فرونشست زمین در پایتخت
رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات
اوباش سابقه‌دار تهرانپارس به دام پلیس افتادند
انهدام باند سارقان بی‌ام دبلیو سوار/ پایان سرقت‌های میلیاردی منازل در پایتخت
آغاز رسمی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی زیر ۵ سال در کیش
تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد
۸۱۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند
تشکری هاشمی: تعدد سامانه‌ها جز اتلاف منابع شهرداری اثر دیگری ندارد
اینترنتی شدن ثبت و صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
آغاز به‌کار سومین گذر گردشگری منطقه ۱۴
آقامیری: تهیه دستورالعمل جامع پیاده‌روسازی شهری توسط شورای فنی شهرداری
اعمال قانون بیش از ۱۵۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در تهران طی ۲۰ روز نخست آذر ماه