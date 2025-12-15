مراسم تشییع کامران فانی فرهنگ‌نویس و پژوهشگر از کتابخانه ملی به سمت قطعه نامداران بهشت زهرا تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع کامران فانی کتابدار، فرهنگ‌نویس، مترجم و قرآن‌پژوه دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

در این مراسم محمدرضا شفیعی‌کدکنی ادیب و پژوهشگر، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، ژاله آموزگار، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در این وزارتخانه، سیدمجتبی حسینی دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علی‌اشرف صادقی عضو پیوسته فرهنگستان و ادیبان و پژوهشگران حضور داشتند.

پیکر فانی بر دوش دوستدارانش وارد کتابخانه ملی شد و برای او نماز خواندند.

برچسب ها: کامران فانی ، پژوهشگر
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت استاد کامران فانی
کامران فانی درگذشت
ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان دکتر فانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال بالای مخاطبان از فصل جدید «پانتولیگ» با اجرای محمدرضا گلزار
فصل جدید برنامه هنری «مرصع» روی آنتن شبکه چهار
همراه با برنامه «درنگ» که با شوخی رسانه‌های غرب را نقد می‌کند
نهمین جشنواره تلویزیونی مستند؛ قابی پرافتخار از «ایران عزیز» و زیبایی‌های کشور را ترسیم می‌کند
تلاشی برای پیوند نسل جوان با ریشه‌ها در قاب تلویزیون
قتل سینماگر معروف و همسرش
آخرین اخبار
قتل سینماگر معروف و همسرش
همراه با برنامه «درنگ» که با شوخی رسانه‌های غرب را نقد می‌کند
نهمین جشنواره تلویزیونی مستند؛ قابی پرافتخار از «ایران عزیز» و زیبایی‌های کشور را ترسیم می‌کند
فصل جدید برنامه هنری «مرصع» روی آنتن شبکه چهار
تلاشی برای پیوند نسل جوان با ریشه‌ها در قاب تلویزیون
استقبال بالای مخاطبان از فصل جدید «پانتولیگ» با اجرای محمدرضا گلزار
روایتی از آدم‌های معمولی در مستند «آبراه کوچکی در میان هور»
جشنواره سینماحقیقت اعتبار بین‌المللی پیدا کرده است
سریال‌های «جواهری در قصر» و «افسانه جومونگ» مقدمه ورود کی دراما به ایران شد/ روایت نفوذ موج کره‌ای در فرهنگ نسل جوان
تهران، میزبان جشنواره سراسری تئاتر بسیج شد
روایت عدالت‌خواهی در «افسانه سامبونگ»
حضور ستاره پرتغالی در سینمای آمریکا؛ رونالدو در فیلم سریع و خشن!
حریم برای تئاتر شهر یک ضرورت است/ حریم به معنای بستن فضا نیست
وزیر فرهنگ: دفاع مقدس وجوه زنانه اعجاب انگیزی دارد
علی میرمیرانی: من برنامه را برای وایرال شدن نمی‌سازم + فیلم
فراخوان یازدهمین جشنواره روستا و عشایر دوست‌دار کتاب
آموزش ضمن‌خدمت معلمان درباره کتاب تازه تألیف آموزش و پرورش