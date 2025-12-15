باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع کامران فانی کتابدار، فرهنگ‌نویس، مترجم و قرآن‌پژوه دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

در این مراسم محمدرضا شفیعی‌کدکنی ادیب و پژوهشگر، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، ژاله آموزگار، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در این وزارتخانه، سیدمجتبی حسینی دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علی‌اشرف صادقی عضو پیوسته فرهنگستان و ادیبان و پژوهشگران حضور داشتند.

پیکر فانی بر دوش دوستدارانش وارد کتابخانه ملی شد و برای او نماز خواندند.