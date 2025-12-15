\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u06cc\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0639\u0631\u0636\u0647 \u00a0\u0634\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0644\u062d\u0627\u0638 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0648 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n