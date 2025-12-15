باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توانمندی در تولید سامانه‌های جراحی هوشمند + فیلم

در سیزدهمین نمایشگاه ایران ساخت، سامانه‌های جراحی هوشمند رونمایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجهیزات پزشکی ساخته شده متخصصان کشور که در سیزدهمین نمایشگاه ایران ساخت عرضه  شده به لحاظ قیمت و کیفیت با محصولات مشابه خارجی رقابت می‌کنند.

 

