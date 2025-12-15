باشگاه خبرنگاران جوان - رامین صادقی از شناسایی یک تخلف عمده در حوزه کالاهای یارانهای خبر داد و گفت: بازرسان این اداره کل، یک شرکتتعاونی را به دلیل ثبتنکردن ۱۳۱۴ کیسه آرد یارانهای به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا شناسایی کردند.
او با اشاره به پیامدهای این تخلف گفت: عدم ثبت موجودی کالاهای یارانهای در سامانه مذکور، مغایر آشکار با ضوابط و مقررات ابلاغی است و میتواند موجبات اختلال در توزیع عادلانه این کالاهای اساسی را فراهم آورد. این اقدام مانع از شفافیت در زنجیره تأمین و امکان نظارت دقیق دستگاههای ناظر میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در تشریح اقدامات انجام شده افزود: پس از تکمیل برگههای گزارش بازرسی و تأیید قطعی تخلف، پرونده این واحد متخلف برای رسیدگی نهایی و صدور رأی لازم، به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ارسال شده است. این روند قانونی نشاندهنده عزم جدی برای برخورد با متخلفان است.
صادقی در ادامه بر اهداف کلان این نظارتها تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب مقررات ساماندهی توزیع و باهدف دقیق نظارت بر ذخیره، توزیع و عرضه کالاهای اساسی انجام شده است. مقابله با احتکار، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار و حمایت از حقوق واقعی مصرفکنندگان نهایی از مهمترین اهداف اینگونه بازرسیها به شمار میرود.
منبع:فارس