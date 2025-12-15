باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران در راستای ارتقای حکمرانی حقوقی، صیانت از منافع باشگاه در مراجع داخلی و بین‌المللی و تقویت فرآیند‌های تصمیم‌سازی، «شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال» را تشکیل داد.

این شورا به‌عنوان مرجع عالی مشورتی و راهبردی حقوقی باشگاه، مسئول بررسی، تحلیل و هدایت پرونده‌های کلان حقوقی، قراردادی و بین‌المللی بوده و مشاوره‌های تخصصی لازم را به ارکان مدیریتی باشگاه ارائه خواهد کرد.

اعضای شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال از میان مدیران ارشد حقوقی، مقامات عالی قضایی، اساتید حقوق و متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی انتخاب شده‌اند که دارای سوابق مؤثر در مدیریت پرونده‌های مهم حقوقی در سطوح ملی و بین‌المللی هستند.

این شورا با رویکردی فرابخشی، ملی و تخصص‌محور، مأموریت‌های زیر را دنبال می‌کند:

ارائه مشاوره‌های راهبردی حقوقی به ارکان مدیریتی باشگاه

بررسی و مدیریت پرونده‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه در مراجع ورزشی نظیر فیفا و دادگاه حکمیت ورزش (CAS)

تحلیل حقوقی قرارداد‌های کلان و ساختار‌های حقوقی باشگاه

پیشگیری از بروز ریسک‌ها و چالش‌های حقوقی و انتظامی

ارتقای شفافیت، انضباط حقوقی و استانداردسازی فرآیند‌های قراردادی و اداری

حمایت از حقوق باشگاه، بازیکنان و سرمایه‌های انسانی در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی

تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال در شرایطی صورت می‌گیرد که پیچیدگی‌های حقوقی ورزش حرفه‌ای، به‌ویژه در عرصه بین‌المللی، ضرورت بهره‌گیری از ساختار‌های مشورتی تخصصی و نظام‌مند را بیش از پیش نمایان کرده است.

باشگاه استقلال ایران با راه‌اندازی این شورا و اتکا به ظرفیت‌های حقوقی کشور، گامی مؤثر در مسیر نهادینه‌سازی حکمرانی حقوقی نوین، کاهش دعاوی، صیانت از منافع باشگاه و ارتقای جایگاه حقوقی ورزش حرفه‌ای ایران برداشته است.