باشگاه استقلال در راستای ارتقای حکمرانی حقوقی، صیانت از منافع باشگاه در مراجع داخلی و بین‌المللی و تقویت فرآیند‌های تصمیم‌سازی، «شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال» را تشکیل داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران در راستای ارتقای حکمرانی حقوقی، صیانت از منافع باشگاه در مراجع داخلی و بین‌المللی و تقویت فرآیند‌های تصمیم‌سازی، «شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال» را تشکیل داد.

این شورا به‌عنوان مرجع عالی مشورتی و راهبردی حقوقی باشگاه، مسئول بررسی، تحلیل و هدایت پرونده‌های کلان حقوقی، قراردادی و بین‌المللی بوده و مشاوره‌های تخصصی لازم را به ارکان مدیریتی باشگاه ارائه خواهد کرد.

اعضای شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال از میان مدیران ارشد حقوقی، مقامات عالی قضایی، اساتید حقوق و متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی انتخاب شده‌اند که دارای سوابق مؤثر در مدیریت پرونده‌های مهم حقوقی در سطوح ملی و بین‌المللی هستند.

این شورا با رویکردی فرابخشی، ملی و تخصص‌محور، مأموریت‌های زیر را دنبال می‌کند:

ارائه مشاوره‌های راهبردی حقوقی به ارکان مدیریتی باشگاه

بررسی و مدیریت پرونده‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه در مراجع ورزشی نظیر فیفا و دادگاه حکمیت ورزش (CAS)

تحلیل حقوقی قرارداد‌های کلان و ساختار‌های حقوقی باشگاه

پیشگیری از بروز ریسک‌ها و چالش‌های حقوقی و انتظامی

ارتقای شفافیت، انضباط حقوقی و استانداردسازی فرآیند‌های قراردادی و اداری

حمایت از حقوق باشگاه، بازیکنان و سرمایه‌های انسانی در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی

تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال در شرایطی صورت می‌گیرد که پیچیدگی‌های حقوقی ورزش حرفه‌ای، به‌ویژه در عرصه بین‌المللی، ضرورت بهره‌گیری از ساختار‌های مشورتی تخصصی و نظام‌مند را بیش از پیش نمایان کرده است.

باشگاه استقلال ایران با راه‌اندازی این شورا و اتکا به ظرفیت‌های حقوقی کشور، گامی مؤثر در مسیر نهادینه‌سازی حکمرانی حقوقی نوین، کاهش دعاوی، صیانت از منافع باشگاه و ارتقای جایگاه حقوقی ورزش حرفه‌ای ایران برداشته است.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، تیم فوتبال استقلال
خبرهای مرتبط
دومین خارجی استقلال هم جدا می‌شود
هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال به دنبال طلسم‌شکنی برابر خیبر خرم آباد/ تلاش سپاهان برای بازگشت به صدر جدول
اندونگ برای فسخ با استقلال محکم کاری کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
مدافع استقلال محروم شد
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
بازیکن مورد نظر پرسپولیس به تیم مسی پیوست
واکنش سرمربی کاله به تحمیل اولین شکست به بسکتبال استقلال
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
اولین شکست بسکتبال استقلال با حضور حامد حدادی/ ستاره خوش قدم نبود!
دست خالی خلیفه‌اصل در یزد؛ چادرملو به رده سوم صعود کرد
واکنش باشگاه‌های استقلال و خیبر به اتفاقات بازی امروز
سرمربی بسکتبال استقلال: خوب شد باختیم!
آخرین اخبار
بازیکن مورد نظر پرسپولیس به تیم مسی پیوست
واکنش باشگاه‌های استقلال و خیبر به اتفاقات بازی امروز
واکنش سرمربی کاله به تحمیل اولین شکست به بسکتبال استقلال
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
سرمربی بسکتبال استقلال: خوب شد باختیم!
مدافع استقلال محروم شد
اولین شکست بسکتبال استقلال با حضور حامد حدادی/ ستاره خوش قدم نبود!
دست خالی خلیفه‌اصل در یزد؛ چادرملو به رده سوم صعود کرد
بایرن مونیخ و چالشی دوباره؛ سال برای نویر تمام شد
استقلال ۱ - ۱ خیبر/ دور شدن از صدر جدول در خرم‌آباد
آمادگی پیست اسکی توچال برای بازگشایی
عبداللهی: موفقیت تیم ملی در جام جهانی با برنامه‌ریزی، بازی تدارکاتی و اعتماد به جوانان ممکن است
دیدار ژیمناست‌های دعوت شده به اردوی تیم ملی هنری با نقوی
بیانیه انجمن ورزشی‌نویسان در محکومیت رفتار غیرحرفه‌ای کادر فنی باشگاه نفت و گاز گچساران
واکنش پارلمان مصر به حواشی دیدار ایران و مصر در جام جهانی
تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال ایران
تراکتور امروز ورزشگاه میزبان از پرسپولیس را معرفی می‌کند
دومین خارجی استقلال هم جدا می‌شود
بازگشت بهمن نصیری به تیم ملی روئینگ نویدبخش کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویاست
عامل پناهندگی برخی ورزشکاران ایرانی مشخص شد
بازگشت یک ورزشکار دیگر به ایران پس از تغییر تابعیت
اندونگ برای فسخ با استقلال محکم کاری کرد
آلاوس ۱ - ۲ رئال مادرید/ یاغیان برزیلی منجی آلونسو شدند+ فیلم
پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد/ خطای سرلک مستحق اخراج نبود
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس/ بانوی پیر به مدعیان نزدیک شد+ فیلم
استقلال به دنبال طلسم‌شکنی برابر خیبر خرم آباد/ تلاش سپاهان برای بازگشت به صدر جدول
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم