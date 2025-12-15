به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -محمد شنبهزاده در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم، یکی از اصلیترین وظایف قوه قضاییه است که بهصراحت در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و بر همین اساس، رویکرد حاکم بر این حوزه، پیشگیری علمی، اجتماعی و پیشدستانه است.
وی با اشاره به تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت مستقل در قوه قضاییه از سال ۱۳۸۹ افزود: بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی، پیشبینی و ارزیابی جرائم و همچنین ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش یا جلوگیری از وقوع آنها از مهمترین مأموریتهای این معاونت محسوب میشود.
معاون دادگستری هرمزگان نقش رسانهها را در موفقیت این مأموریتها کلیدی دانست و گفت: اطلاعرسانی صحیح، آگاهیبخشی عمومی، ارتقای فرهنگ قانونمداری، مسئولیتپذیری اجتماعی و مدیریت آسیبهای نوپدید، بهویژه در فضای مجازی، بدون همراهی رسانهها امکانپذیر نیست.
شنبهزاده با اشاره به اجرای **قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول** عنوان کرد: عدم ثبت رسمی معاملات در گذشته، زمینهساز بروز جرائمی مانند زمینخواری، کلاهبرداری و افزایش پروندههای قضایی شده بود، در حالی که اجرای این قانون نقش مهمی در تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی و صیانت از حقوق شهروندان دارد.
وی از برگزاری جلسات تخصصی متعدد با مشاوران املاک استان خبر داد و افزود: مشاوران املاک ملزم به ثبت معاملات در سامانه «کاتب» و هدایت مردم به دفاتر اسناد رسمی شدهاند و ترویج این قانون نیازمند اقناع عمومی و همکاری جدی رسانهها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان همچنین به اجرای **سامانه پنجره واحد مدیریت زمین** اشاره کرد و گفت: این سامانه با کاهش بیش از ۷۰ درصدی جعل مجوزها، نقش بسزایی در شفافسازی فرآیندها، جلوگیری از مفاسد و صیانت از اراضی ملی و دولتی ایفا میکند.
وی **طرح قاضی در مدرسه** را از طرحهای اثربخش این معاونت برشمرد و افزود: افزایش آگاهی حقوقی دانشآموزان، کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر از اهداف اصلی این طرح است که تاکنون با استقبال مناسب آموزشوپرورش همراه بوده است.
شنبهزاده با اشاره به فعالیت **سامانه «سجام»** گفت: این سامانه با حفظ هویت گزارشدهندگان، زمینه مشارکت مردم بهعنوان دیدهبانان پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کرده و گزارشهای مردمی نقش مهمی در کشف و کاهش جرائم داشته است.
وی در ادامه از اجرای طرحهایی همچون «هر مسجد یک حقوقدان»، پیشگیری از خشونت، کنترل خشم، حمایت از کودکان و زنان در معرض آسیب و طرح «ملاقات مهر کودک» خبر داد و تأکید کرد: رویکرد این برنامهها کاهش آسیبهای اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تکرار جرم است.
معاون دادگستری هرمزگان در پایان با دعوت از رسانهها برای مشارکت فعال در اطلاعرسانی طرحهای پیشگیرانه اظهار کرد: تعامل سازنده رسانهها با دستگاه قضایی میتواند مسیر تحقق امنیت پایدار و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را در استان هموارتر کند.