سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از انهدام باند سرقت از منازل در مهرآباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبدالوهاب علایی گفت: یکی از موضوعاتی که همیشه در اولویت پلیس قرار دارد، برخورد با سارقان منزل است که این مسله به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: طی رصد عملیاتی ماموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوب، همکاران متوجه شدند راکبان دو دستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت از منزل می‌کنند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: این سارقان که همگی حرفه‌ای و سابقه دار هستند، ۱۷ آذر ماه شناسایی شدند و هنگام دستگیری، سارقان به دستور ایست توجه نمی‌کنند و بر اساس قانون به کارگیری سلاح، مورد هدف گلوله قرار گرفتند.

سرهنگ عطایی گفت: از سارقان ادوات سرقت کشف شد، همچنین ارزش اموال مکشوفه بیش از یک میلیارد تومان است.

وی به شهروندان توصیه کرد که منزل خود را بانک نکنند، یعنی اموال با ارزش را در خانه‌ها نگهداری نکنند. علاوه بر این استفاده از دوربین مداربسته توصیه می‌شود.

برچسب ها: سارقان منزل ، پلیس پیشگیری
