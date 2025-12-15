همزمان با برگزاری مراسم رونمایی از عوامل تولید صوتی دو کتاب تقریظ شده توسط رهبر انقلاب، نسخه صوتی دو کتاب «تب ناتمام» و «خانوم ماه» با هنرمندی صداپیشگان مطرح کشور منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی که با حضور معاون صدای رسانه ملی، مدیرکل ایران صدا، جمعی از هنرمندان، ناشران، نویسندگان، اهالی رسانه ها و خانواده‌ معظم شهدا در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد، از نسخه صوتی دو کتاب «تب ناتمام» و «خانوم ماه» که اخیراً توسط رهبر معظم انقلاب تقریظ شده بود، رونمایی گردید و عوامل و دست اندرکاران تولید آن مورد تقدیر قرار گرفتند.

در ابتدا پس از تلاوت کلام الله مجید، مهدی شاملو با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان به ‌ویژه جوانان از کتاب‌های گویای ایران صدا گفت مسیر تولید و انتشار رایگان کتاب های صوتی در سال های اخیر منجر به تولید بیش از ۹ هزار کتاب گویا با میانگین شنونده ۴۰۰ هزار بار پخش در شبانه روز شده است. در کتاب های گویای ایران صدا ظرف هنر، جذابیت کتاب را دو چندان می کند و کسانی را که در سبک زندگی روزمره امکان یا همت مطالعه کتاب کاغذی ندارند، به دایره خوانندگان اضافه می کند. در این دو اثر فاخر که با قلم روان و پرکشش نویسندگان نوشته شده است، با هنرمندی بیش از 15 صداپیشه با بهترین کیفیت، ترویج فرهنگ ایثار و بازنمایی روایت‌های واقعی از زنان و مادرانی انجام شده است که نقش مهمی در تاریخ معاصر کشور داشته‌اند.

تب ناتمام مجاهدت؛ کتاب گویای تب ناتمام روایتگر مجاهدت یک شهید است

علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی با تاکید بر اینکه رفاه و امنیت امروز ما وامدار خون شهداست، در آیین رونمایی از کتاب‌های گویای تب ناتمام و خانوم ماه گفت: خواندن اثر تب ناتمام مرا با مظلومیت عمیق شهید دخانچی روبه‌رو کرد؛ شهیدی که ۱۷ سال جانباز بود و مجاهدانه زیست، بی‌آنکه دردهایش دیده شود. همچنین کتاب خانوم ماه هم روایتگر شهید مظلوم شیرعلی سلطانی است که مخاطبان با خواندن این اثر با مجاهدت این شهید آشنا می‌شوند.

علی بخشی‌زاده در سخنانی تاثیرگذار با اشاره به جایگاه شهدا در حافظه تاریخی انقلاب اسلامی گفت ما اگر امروز در امنیت و آرامش زندگی می‌کنیم، مدیون مردان و زنانی هستیم که از جان و سلامتی خود گذشتند. شهدا فقط متعلق به گذشته نیستند؛ آنها صاحبان حقی بزرگ بر گردن امروز ما هستند.

او در ادامه، شهید دخانچی را نمونه‌ای روشن از این حقیقت دانست، حقیقتی که در کتاب گویای تب ناتمام از تولیدات ایران‌صدا، با بیانی صادقانه و انسانی روایت شده است.

معاون صدای رسانه ملی با اشاره به حضور همسر شهید دخانچی در مراسم رونمایی این کتاب گفت: « برای ما افتخار بزرگی بود که در کنار همسر این شهید بزرگوار باشیم. این حضور، کتاب را از یک روایت مکتوب فراتر برد و آن را به تجربه‌ای زنده و عمیق تبدیل کرد.»

به گفته بخشی‌زاده خواندن این کتاب، مخاطب را نه‌تنها با زندگی یک شهید بلکه با رنج‌های پنهان جانبازی آشنا می‌کند؛ رنج‌هایی که کمتر دیده و شنیده شده‌اند.

او در این مراسم با مکثی معنادار افزود شاید در بیان، جانباز بودن ساده به نظر برسد؛ اما شما نمی‌دانید جانبازی یعنی چه. جانبازی یعنی ویرایش شدنِ مداومِ جسم و روح؛ یعنی زندگی در درد، بی‌آنکه شکایتی در کار باشد.

بخشی‌زاده با اشاره به تجربه شخصی خود از خواندن کتاب گفت: شب گذشته بعد از مسجد، شروع به خواندن تب ناتمام کردم. بعضی صفحات را دوبار خواندم. نتوانستم از اشک جلوگیری کنم. این کتاب، فقط روایت یک زندگی نیست؛ آیینه‌ای است که مظلومیت یک مجاهد را به رخ می‌کشد.

معاون صدا با تأکید بر مفهوم «مجاهد شهید» گفت شهید دخانچی یک شهید مجاهد بود. مجاهدت فقط در میدان جنگ خلاصه نمی‌شود؛ مجاهدت ادامه‌دار است، در سال‌های پس از جراحت، در صبر خانواده، در سکوت درد. اجر مجاهد شهید بسیار بالاست و ما وظیفه داریم این حقیقت را روایت کنیم.

بخشی‌زاده در پایان، با تحسین قلم نویسندگان کتاب‌های تب ناتمام و خانوم ماه گفت آفرین به نویسندگان این آثار که کتاب را به زیبایی به نگارش در آوردند. این کتاب‌ها نشان می‌دهد ادبیات و رسانه چگونه می‌توانند پلی باشند میان نسل امروز و حقیقتی که اگر روایت نشود، به فراموشی سپرده می‌شود.

او تاکید کرد که تولید کتاب‌های گویا و روایت‌های شنیداری از زندگی شهدا، مأموریتی جدی برای رسانه ملی است؛ مأموریتی برای زنده نگه‌داشتن حقیقت مجاهدت، نه در شعار که در روایت صادقانه انسان‌ها.

روایتی از صبر و ولایت‌مداری در زندگی شهید دخانچی

در بخش دیگری از مراسم، اعظم نیکوصحبت، همسر شهید حسین دخانچی درباره ویژگی‌های اخلاقی و معنوی این شهید والامقام سخن گفت. او با فروتنی اظهار کرد که سخن گفتن از شهدا کاری دشوار است، زیرا «نه حق مطلب ادا می‌شود و نه می‌توان ذره‌ای از اقیانوس وجودی یک شهید را توصیف کرد.» نیکوصحبت با اشاره به ۱۷ سال مجاهدت خاموش همسرش که تنها گردن و بخشی از دست راستش حرکت داشت، صبر و ولایت‌مداری را از برجسته‌ترین ویژگی‌های او دانست و افزود: «اگر جایی می‌گویند فلانی خط قرمز ولایتمداری است، این تعبیر دقیقاً درباره ایشان صدق می‌کرد.»

لازم به ذکر است ایشان در سال‌های پایانی عمر شهید حسین دخانچی با علم به شرایط و مصائب زندگی با یک جانباز قطع نخاعی با ایشان ازدواج کردند و با ایثار و صبر تا لحظه شهادت درکنار همسرشان بودند.

این کتاب فقط روایت رنج نیست

زهرا حسینی مهرآبادی، نویسنده کتاب، در توضیح این اثر گفت «تب ناتمام» به یکی از کمتر روایت‌شده‌ترین زوایای جنگ می‌پردازد؛ روایتی نه از میدان سخت نبرد نظامی بلکه از یک اتاق نه‌متری. زندگی قهرمانانه مادری که از فرزند قطع‌نخاع خود پرستاری کرده است. او تأکید کرد که این کتاب تنها روایت رنج نیست، بلکه داستان خانواده‌ای است که حادثه تلخ قطع نخاع را به پلکانی برای رشد، صبر و عروج معنوی تبدیل کردند. این کتاب در واقع قصه زندگی و روایت اول شخص این زن قهرمان خانم شهلا منزوی، مادر شهید حسین دخانچی است. نویسنده در پایان گفت: «قصه ازدواج شهید با خانم اعظم نیکو صحبت در بخش‌های پایانی کتاب و به صورت مختصر روایت می‌شود. ان شاء الله کتاب دیگری را که بر اساس مصاحبه ها با همسر شهید است، به زودی به رشته تحریر درخواهم آورد.»

«تب ناتمام»؛ نگاهی تازه به زندگی جانبازان قطع نخاع

فضه حسینی، راوی و صداپیشه کتاب صوتی «تب ناتمام» نیز در این مراسم گفت که همراهی با این پروژه نگاه او را نسبت به زندگی جانبازان قطع نخاع دگرگون کرده است. او مادر شهید را قهرمان اصلی کتاب دانست و ابراز امیدواری کرد که روایت زندگی همسر شهید نیز که بخش کوتاهی از آن در کتاب آمده، به‌زودی در قالب اثری مستقل منتشر شود. لازم به ذکر است خانم فضه سادات حسینی، فارغ التحصیل دکتری رشته حقوق است که مردم ایشان را به عنوان گوینده بخش های خبری سیما و مجری برنامه تلویزیونی ملازمان حرم می شناسند.

انتشار کتابی با روایت مادر شهید که مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت

اخوی، نماینده انتشارات «حماسه یاران» با اشاره به تقریظ رهبر معظم انقلاب بر دو عنوان از آثار این انتشارات، آن را نشانه‌ای از درستی مسیر فرهنگی این مجموعه دانست. او گفت «تب ناتمام» روایت صمیمی مادری است که ۱۷ سال در کنار فرزند جانباز خود ایستاد و با صبر و نگاه حماسی، سخت‌ترین روزها را پشت سر گذاشت.

تب ناتمام، تجربه‌ای متفاوت از روایت ایثار در ایران‌ صدا

سید علی میرطالبی پور، تهیه‌کننده نسخه صوتی این کتاب گفت که پیش از خوانش این اثر تصور دقیقی از زندگی یک جانباز قطع‌نخاع نداشته و این کتاب دریچه‌ای تازه به آشنایی با ایثار خانواده‌های جانبازان برای او گشوده است.

انتشار روایت زندگی شهید شیرعلی؛ از شیراز تا حرم امام رئوف

در بخش دیگری از مراسم، کتاب گویای خانوم ماه با موضوع زندگی همسر شهید شیرعلی رونمایی شد. سیم ریز مدیر تولید انتشارات آستان قدس رضوی تأکید کرد که انتشار این کتاب در مشهد، حلقه‌ای معنادار در روایت زندگی این شهید والامقام است. وی با اشاره به اینکه شهید شیرعلی اهل شیراز بوده اما پیوند عمیقی با مشهد و حضرت رضا (ع) داشته است، گفت: «در بخشی از کتاب آمده که شهید پیش از سفر آخر خود به خانواده گفته بود امسال به مشهد می‌رویم و دیگر بازنمی‌گردیم. سرانجام پیکر مطهر او به مشهد بازگشت.» او چاپ این کتاب در انتشارات آستان قدس رضوی را توفیقی الهی دانست و ابراز امیدواری کرد که یاد و راه شهدا همواره الهام‌ بخش جامعه باشد.

«خانوم ماه» بازنمایی زن تراز انقلاب اسلامی

ساجده تقی‌زاده، نویسنده این کتاب، هدف اصلی خود را ارائه تصویری واقعی از «زنِ الگوی انقلاب اسلامی» عنوان کرد. او گفت این کتاب حاصل سال‌ها پژوهش و روایت زندگی زنی است که از دل رنج سه شهید خانواده به الگویی از استقامت، مدیریت و نقش‌آفرینی فرهنگی تبدیل شده است. «خانوم ماه» داستان زندگی خانم‌ناز علی نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی و اهل شیراز است. این کتاب در سه فصل جداگانه روایت می شود و از زندگی و انتخاب های خانم ناز می گوید. ایشان در پایان از هنرمندان، صداپیشگان و دست اندرکاران تولید این کتاب گویا قدردانی کرد و حرکت در این مسیر را برای ترویج و گسترش محتوای کتاب، بسیار اثربخش دانست.

این اثر با حضور معنوی شهدا جان گرفت

مهرخ افضلی، گوینده و راوی اصلی کتاب گویای «خانوم ماه» نیز از تجربه‌ای سرشار از حس معنوی در تولید این اثر سخن گفت و اظهار کرد که از همان جلسه اول احساس می‌کرده شهدا حاضر و ناظرند. او استقبال مردم از کتاب و درخواست‌های متعدد برای توسل به شهید شیرعلی را نشانه ارتباط عمیق مخاطبان با این روایت دانست.

تولید این کتاب گویا انتخاب شهید بود

مهرنوش محتشمی، تهیه‌کننده کتاب گویای «خانوم ماه» نیز با اشاره به تجربه متفاوت این پروژه گفت: «با اینکه تاکنون صدها کتاب گویا تولید کرده‌ام، اما این اثر حال وهوای دیگری داشت و باور دارم که انتخاب خود شهید بود.» این کتاب گویا با روایت اول شخص و بازیگری صداپیشه و بازیگر پیشکسوت، خانم مهرخ افضلی در نقش خانوم ماه و بازیگری بیش از 12 بازیگر و صداپیشه تولید شده است. آقای سید علی میرطالبی پور در نقش شهید شیرعلی و همسر خانم ناز، خانم ها رویا فلاحی، آسیه گرجی، سرور رخشانی، مهدیه محبوبی و لیلا مددی و آقایان مهدی ملکان، علیرضا کوهپیما، امیرحسین حسین تبار، فریبا قلی بکلو و کوروش احسانی بازیگر نقش شخصیت های متعدد قصه در کتاب گویای «خانم ماه» هستند.حسن همایی نیز مقدمه و اشعار کتاب را روایت کرده است.

قدردانی از خانواده‌های شهدا و تأکید بر نقش ماندگار آنان در مقاومت

سرور رخشانی به نمایندگی از دیگر صداپیشگان کتاب گویای «خانوم ماه» نیز با قدردانی از خانواده‌های شهدا گفت: «هر قدمی در مسیر شهدا برداشته می‌شود، انتخاب خود شهید است.» او برای خانواده‌های شهدا آرزوی سلامتی کرد و تأکید کرد که جامعه همواره مدیون ایثار آنان است.

در پایان مراسم ضمن رونمایی از نسخه های صوتی کتاب های تب ناتمام و خانوم ماه از عوامل این آثار ارزشمند تقدیر شد.