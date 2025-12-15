نماینده پارلمان مصر در رابطه با اتفاقاتی که قرار است در جریان دیدار تیم ملی فوتبال این کشور با ایران در جام جهانی برگزار شود، واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز ۶ تیر ۱۴۰۵ در سیاتل آمریکا به مصاف هم می‌روند. مسئولان برگزاری این دیدار اعلام کرده‌اند که در حاشیه مسابقه، افرادی با گرایش جنسی خاص برنامه‌ای برگزار خواهند کرد.

سایت مصری «Masrawy» نوشت: ایهاب رمزی، نماینده مجلس و استاد حقوق کیفری، با طرح پرسشی رسمی از اشرف صبحی، وزیر ورزش مصر، نسبت به جنجال پیرامون آنچه «Pride Match» یا «بازی غرور» نامیده می‌شود واکنش نشان داد. این رویداد تلاش شده بود با دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در آمریکا مرتبط شود.

رمزی پنج پرسش مهم درباره نقش وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال مصر مطرح کرد، به‌ویژه پس از انتشار اخباری مبنی بر تلاش برای پیوند زدن تیم ملی یا هواداران با برنامه‌هایی که با فرهنگ و ارزش‌های مصری همخوانی ندارد. این پرسش‌ها عبارت بودند از:

موضع رسمی وزارت ورزش و جوانان درباره تلاش برای ارتباط دادن مسابقه ایران و مصر با رویداد «Pride Match» چیست؟ آیا وزارتخانه از این رویداد یا ارتباط آن با تیم ملی اطلاع داشته است؟

آیا فدراسیون فوتبال مصر در جریان برگزاری چنین رویدادی بوده و موافقت یا هماهنگی کرده است؟ در صورتی که اطلاع نداشته، چگونه اجازه داده تیم ملی بدون تضمین عدم سوءاستفاده در مسابقه حاضر شود؟

نقش وزارت ورزش در حفاظت از تصویر و جایگاه تیم ملی مصر در برابر بهره‌برداری‌های فرهنگی یا ایدئولوژیک چیست؟ آیا برگزارکننده مسابقه بررسی شده تا اطمینان حاصل شود تیم ملی با پیام‌های مغایر با ارزش‌های جامعه مواجه نشود؟

وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال چه اقداماتی در برابر نهاد‌هایی که تلاش کرده‌اند رویداد‌هایی ناسازگار با فرهنگ مصر را به این مسابقه پیوند دهند انجام خواهند داد؟ آیا تحقیق یا مکاتبه‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی صورت گرفته است؟

وزارتخانه چگونه با فشار‌های غربی که سعی در تحمیل دیدگاه‌های خود به تیم‌های ملی عربی و آفریقایی دارند برخورد می‌کند و آیا چارچوب مشخصی برای حفاظت از تیم‌های ملی در برابر سوءاستفاده‌های سیاسی یا فرهنگی وجود دارد؟

رمزی تأکید کرد که صدا‌های غربی که از حقوق و آزادی‌ها سخن می‌گویند، باید به همان اندازه به آزادی جوامعی که بر اساس فرهنگ و ارزش‌های خود برخی رفتار‌ها را نمی‌پذیرند، احترام بگذارند. او افزود برگزاری رویدادی حامی افراد با گرایش جنسی خاص هم‌زمان با مسابقه‌ای که تیم‌های حاضر از کشور‌های با بافت فرهنگی محافظه‌کار هستند، نادیده گرفتن ویژگی‌های این جوامع است و می‌تواند به‌عنوان تحریک فرهنگی یا بی‌احترامی به تنوع ارزشی ملت‌ها تلقی شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که فیفا مسئولیت مهمی در این زمینه دارد؛ نه تنها در قبال حمایت از چنین رویدادهایی، بلکه در حفاظت از حق جوامع برای حفظ هویت و ویژگی‌های فرهنگی خود، چرا که احترام به تنوع فرهنگی پایه تعاملات بین‌المللی است. رمزی از فیفا خواست تضمین دهد هیچ رویداد یا پیامی که با ارزش‌های رایج جوامع تیم‌ها و هواداران‌شان همخوانی ندارد، به آنها تحمیل نشود. آزادی یک طرف نباید به نقض آزادی طرف دیگر منجر شود و بحث پیرامون «Pride Match» صرفاً یک مسئله ورزشی نیست، بلکه چالشی جهانی درباره مفهوم آزادی و احترام به تنوع فرهنگی است.

رمزی در پایان گفت: ورزش عرصه تحمیل دیدگاه‌ها یا گرایش‌های ایدئولوژیک نیست، بلکه فضایی برای همگرایی ملت‌ها بر پایه احترام متقابل است. حفاظت از ویژگی‌ها و هویت فرهنگی جوامع وظیفه‌ای ملی است که همه نهاد‌های دولتی، به‌ویژه وزارت ورزش و جوانان، باید با قاطعیت و شفافیت برای تحقق آن اقدام کنند تا تیم ملی مصر در هیچ چارچوبی قرار نگیرد که نمایانگر ارزش‌ها و هویت آن و هوادارانش نباشد.