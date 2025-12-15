باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهمن سهرابیفر مدیریت صلح و سازش کشور و رئیس شورای راهبردی مطالبات قانونی مردم استان به همراه اعضای این شورا با حضور در پلیس فتا استان خوزستان، از سرهنگ کارآگاه علی حسینی، تشکر و قدردانی کردند.
در این نشست سرهنگ حسینی بیان داشت: حضور شما بزرگواران و سایر حاضران که به پاس زحمات پلیس فتا حضور پیدا کردند، وظیفه و رسالت ما را سنگینتر کرده است که امیدواریم با دعای خیر شما، در این مسیر سخت و ناهموار، بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم عزیزمان باشیم.
وی بر اهمیت نقش نهادهای مردمی قانونمدار در حفظ آرامش اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از آسیبهای نوپدید در فضای مجازی تأکید کرد.
سرهنگ حسینی با تشریح اقدامات پلیس فتا در حوزه پیشگیری از جرایم سایبری، مقابله با کلاهبرداریهای اینترنتی و صیانت از داراییهای شهروندان، این فعالیتها را گامی مهم در افزایش اعتماد عمومی دانست.
بهمن سهرابیفر ضمن قدردانی از ریاست پلیس فتا خوزستان، همکاری این نهاد را در مقابله با جرایم سایبری و ارتقای آگاهی عمومی ضروری دانست و گفت: تعامل شورای راهبردی با پلیس فتا میتواند الگویی موفق برای سایر استانها در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی باشد.
در پایان این نشست، به پاس مدیریت شایسته و خدمات ارزنده سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تأمین امنیت شهروندان در فضای سایبری و کسب رتبه اول پلیس فتا فراجا، از سوی شورای راهبردی مطالبات قانونی مردم استان خوزستان، لوح سپاس به وی اهدا شد.
منبع صدا و سیما