امینی گفت: یکی از خطوط قرمز ما در حوزه صنعت آب و فاضلاب مباحث کیفی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که با توجه به رسیدن برخی از سد‌ها به حجم مرده شرایط کیفیت آب چگونه خواهد بود؟ گفت: یکی از خطوط قرمز ما در حوزه صنعت آب و فاضلاب مباحث کیفی است که بتوانیم آبی که در دسترس مردم قرار میدهیم آبی با کیفیت باشد.

او در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۹۸۰ آزمایشگاه کنترل کیفی با ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از همکاران ما پیوسته در حال نمونه برداری و برداشت آب از شبکه‌های آب شرب هستند تا نقاطی اگر خدایی نکرده آلودگی داشته باشد آن آب را در دسترس مشترکان قرار ندهیم.

او می‌گوید: در عین حال مراکز بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی هم به عنوان نهاد بالادستی ما بر این موضوع نظارت می‌کنند و مشترکان ما از بحث کیفیت آب خیال‌شان راحت باشد ما دقت لازم را در این زمینه داریم.

تبادل نظر
